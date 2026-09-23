PSOE de Granada lleva a pleno un plan de reconstrucción para el Zaidín tras los seísmos con realojos "dignos" y ayudas

El grupo socialista ha explicado en rueda de prensa que llevará una batería de mociones al Pleno del Ayuntamiento de Granada en torno a la recuperación de la ciudad tras los terremotos de la serie sísmica de agosto. - PSOE GRANADA

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada va a llevar al Pleno ordinario de la Corporación municipal una batería de tres mociones dedicadas monográficamente a los efectos de los terremotos de la serie sísmica de agosto, de forma que pedirá un plan de reconstrucción integral para el barrio del Zaidín, una petición de realojos "dignos" y otra de ayudas para la recuperación del patrimonio histórico dañado.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la concejala portavoz de los socialistas en la ciudad, Raquel Ruz, quien ha calificado el panorama resultante de los efectos de los terremotos como "lo más grave que ha sufrido la ciudad en los últimos años". A la vez, ha cargado contra la gestión de la alcaldesa, Marifrán Carazo, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quienes ha acusado de "opacidad, falta de empatía y abandono" hacia las familias afectadas.

La líder de la oposición ha señalado que en la capital granadina se contabilizan 21 edificios desalojados, cientos de personas desplazadas "sin certidumbre sobre su futuro" y más de 40.000 partes cursados al Consorcio de Compensación de Seguros.

La portavoz del PSOE ha contrapuesto el que ha considerado "trabajo coral, riguroso y leal" de los concejales socialistas frente a la "incapacidad y falta de estrategia" del equipo de gobierno del Partido Popular, al que acusa de responder únicamente con "propaganda, anuncios vacíos y pancartas".

En cuanto a las tres mociones marco del PSOE para articular "una respuesta integral a corto, medio y largo plazo", la primera exige la puesta en marcha de un plan de obras de emergencia y un Plan Especial Urbanístico para el Zaidín que recupere el 'modelo Santa Adela'.

Al respecto Ruz ha dicho que no basta con "parchear" edificios y ha reclamado "una intervención pública urgente que abarque la zona de La Cruzada con garantías de realojo, demolición, reurbanización y sustitución de inmuebles para evitar que el plan municipal se quede en un mero eslogan".

En segundo lugar, ha calificado de "urgente e inhumana" la situación habitacional de los desalojados, y ha criticado que la respuesta de la Junta haya sido enviar "a familias enteras y a ancianas de 90 años a dormir en literas" en el albergue de Inturjoven.

Así, los socialistas reclaman pisos "dignos y estables" para que los vecinos recuperen su rutina, al tiempo que exigen aplicar el artículo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para suspender el cobro de alquileres a los inquilinos de viviendas inhabitables y garantizar que no pierdan sus contratos.

La tercera moción insta a elaborar un inventario detallado de los daños en el patrimonio histórico -como los sufridos en la Alhambra o en la Basílica de las Angustias- y habilitar una línea extraordinaria de financiación coordinada entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno de España.

En el plano de la fiscalización, Ruz ha afeado la que ha definido como "opacidad total" del ejecutivo local sobre la cifra exacta de inmuebles inspeccionados, el mapa de daños en instalaciones municipales y las medidas de apoyo al comercio tradicional del barrio.

ZONA DE BAJAS EMISIONES Y CENTROS ESCOLARES

La líder local socialista se ha mostrado contundente al denunciar que los equipos docentes de los centros escolares de Granada han comenzado el curso el 1 de septiembre "sin conocer los informes de seguridad de los colegios, que llegaron diez días después".

Asimismo, ha exigido auditar los planes de evacuación de los edificios públicos y ha tildado de "desatino" la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a la vez que ha reclamado la anulación inmediata de las multas impuestas a ciudadanos que tuvieron que acceder en coche a la ciudad en estado de necesidad para socorrer a familiares o retirar enseres tras los desalojos.

Por último, Ruz ha recriminado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "haber tardado 25 días en desplazarse a Granada para realizar una 'gira por el área metropolitana' sin pisar el Zaidín ni mirar a la cara a los afectados".

De igual modo, ha reprochado a Marifrán Carazo que esté "más preocupada por viajar a Ceuta que por lo que pasa en los barrios de su ciudad". "Los vecinos con las casas agrietadas no necesitan más 'photocalls', fotos de la alcaldesa ni titulares vacíos; necesitan gestión y empatía, justo lo que este gobierno municipal les está negando", ha sentenciado Ruz.