El PSOE de Granada pide a la alcaldesa rehabilitar la calle El Calar ante el "alarmante estado de desamparo"

Visita a la calle El Calar de Granada de la concejala socialista Ana Muñoz. - PSOE GRANADA

GRANADA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado el "alarmante estado de desamparo y el progresivo deterioro" que sufre la calle El Calar, en el barrio de la Carretera de la Sierra. Tras una nueva visita a la zona para evaluar la situación junto a los vecinos del distrito Genil, la concejala socialista Ana Muñoz ha lamentado que, "seis meses después de la última denuncia del PSOE, la situación lejos de solucionarse es aún peor, ofreciendo una imagen de dejadez absoluta por parte del equipo de gobierno de Marifrán Carazo".

Según ha precisado la formación en una nota, Muñoz ha calificado de "insostenible" el día a día de los residentes y ha exigido a la alcaldesa una intervención de urgencia para acometer la remodelación integral de esta vía peatonal junto al río. "Hace medio año ya advertimos del problema, pero la inacción del PP ha provocado que la calle sea hoy un espacio totalmente impracticable y peligroso, especialmente para las personas mayores o con movilidad reducida que ya no pueden pasear por este entorno", ha criticado la edil.

En este sentido, la concejala del PSOE ha puesto el foco en las consecuencias de la "tala injustificada" de más de una decena de árboles de gran porte que se ejecutó de espaldas a los vecinos. Seis meses después, los alcorques "continúan vacíos, destrozados y convertidos en trampas para los viandantes, en un firme plagado de baches y socavones".

"No solo ejecutaron la tala con total opacidad, entregando el informe justificativo tarde y a posteriori tras nuestra solicitud de diciembre, sino que en la Junta Municipal de Distrito ya nos han reconocido que no tienen intención de repoblar el arbolado ni de arreglar la calle en este mandato", ha revelado Muñoz.

Para la representante socialista, es urgente que "la calle El Calar recupere su sombra, vuelva a ser el refugio climático que necesita el barrio y se garantice una accesibilidad digna en lo que es la puerta de entrada al pulmón verde de la ciudad".

Junto a los problemas de accesibilidad y el deterioro urbano, Muñoz ha incidido en el "preocupante estado de insalubridad" que padece el entorno. La edil del PSOE ha afeado la "alarmante falta de limpieza y las graves deficiencias en la recogida de basura" que sufren a diario los vecinos de la Carretera de la Sierra, una situación "que se vuelve insostenible en las inmediaciones de la calle El Calar".

"Es inadmisible que el equipo de Carazo mire para otro lado mientras los contenedores se desbordan y la suciedad se acumula en las aceras de una de las principales zonas residenciales del distrito", ha recriminado la concejala, exigiendo un plan de choque "inmediato" que garantice el baldeo diario y la correcta recogida de residuos "para acabar con este foco de abandono".