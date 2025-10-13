El PSOE de Granada pide a Carazo una comisión especial de participación vecinal y obras "para evitar más conflictos"

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha pedido al gobierno de Marifrán Carazo la creación de una comisión especial de Participación Ciudadana y Obras "para poner fin al malestar ocasionado por la falta de consenso vecinal en las actuaciones que el Ayuntamiento ejecuta en los distritos".

El viceportavoz del grupo municipal del PSOE, Eduardo Castillo, ha pedido además al gobierno 'popular' que rectifique su "política de opacidad y rodillo" y ponga la participación ciudadana en el centro de la remodelación urbana que se proyecte en los barrios de la capital.

El socialista se ha referido a las protestas ciudadanas generadas contra la demolición de una huerta catalogada en el parque que se está construyendo en La Rosaleda, o el malestar provocado en la avenida de Cervantes, ante el inminente inicio de unas obras que "no cuentan con el consenso vecinal".

Así, las ha citado como ejemplo de la "gestión autoritaria del PP en la capital", a la vez que ha ha exigido al gobierno de Carazo que "detenga la demolición prevista para el lunes y posponga la intervención en Cervantes hasta obtener el acuerdo ciudadano".

Para el socialista, la planificación de las obras en la ciudad está siendo un "desastre" porque "no es fruto del trabajo conjunto con los vecinos" y se está llevando a cabo con una "absoluta falta de escucha activa" por parte del equipo de gobierno.

Al respecto, ha señalado que "el Gobierno del PP trabaja de espaldas a los granadinos. La falta de visitas a los barrios por parte de la alcaldesa y la ausencia de su concejal de Urbanismo en las Juntas Municipales de Distrito demuestran un profundo desinterés por la voz ciudadana".

"El resultado es un descontento generalizado que no se puede tapar con anuncios y fotos porque al final la realidad termina saliendo a la luz", añade.

Para garantizar que las obras recojan el sentir ciudadano, el grupo socialista ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear una Comisión Especial Participación Ciudadana y Obras que se reuniría mensualmente "para obligar al edil de Urbanismo y a la alcaldesa a dar parte de las reformas en curso, permitiendo que los proyectos se consensuen directamente con los vecinos y nos evitemos conflictos innecesarios".

"Nadie mejor que los vecinos que viven en una calle para saber qué es lo que realmente necesitan. Ellos saben si necesitan aparcamientos, más sombras o más aceras. Los técnicos son necesarios, pero qué menos que notificar, informar y escuchar a quienes van a vivir con ese proyecto el resto de su vida", ha enfatizado el viceportavoz, quien ha precisado que "el objetivo, es que la falta de participación no genere nuevos conflictos y enfrentamientos.

"No puede volver a ocurrir lo que ha pasado en la avenida de Cervantes y que se está generalizando en el resto de obras iniciadas por el PP. Necesitamos que futuras actuaciones importantes, como la remodelación de Don Bosco, donde los vecinos tienen peticiones muy concretas, se conviertan en mejoras para la ciudad, y no en un nuevo malestar ciudadano por la imposición de la señora Carazo", concluye el edil en la oposición.