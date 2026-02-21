El PSOE de Granada pide construir el nuevo colegio e instituto de Gójar "tras años de olvido"

La parlamentaria andaluza Olga Manzano. - PSOE DE GRANADA

GÓJAR (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha urgido al gobierno de Moreno a "no perder más tiempo" para construir el nuevo colegio e instituto de Gójar "tras años de olvido" y le ha exigido que "se deje de excusas y efectúe las modificaciones presupuestarias pertinentes para cumplir con su parte".

Tal y como ha indicado la formación en una nota, la Junta está causando un "daño inadmisible a la comunidad educativa de Gójar debido a su ninguneo para acometer estas esperadas reivindicaciones", ha subrayado Manzano.

Tras abordar esta demanda en el Parlamento andaluz, la socialista ha detallado que la obsolescencia del CEIP Virgen de la Paz, "no por falta de compromiso por parte del Ayuntamiento, ha provocado que 30 menores de tres años no hayan podido matricularse este curso en el colegio del municipio".

Mientras que la ausencia de un instituto en la localidad ha hecho que los jóvenes tengan que "desplazarse a La Zubia un año más", al tiempo que ha valorado que "resulta paradójico que el gobierno de Moreno suela recurrir a la falta de matriculaciones para avanzar en su objetivo de hacer residual la escuela pública, y tampoco haga nada cuando hay 30 niños que se quedan sin posibilidad de estudiar en el colegio de su pueblo".

Manzano, que ha reclamado conocer cuáles son los motivos por los que la Junta tiene "bloqueadas" ambas infraestructuras educativas imprescindibles para el desarrollo educativo del alumnado de Gójar; ha señalado que la Consejería del ramo "no puede escudarse ni en la falta de planificación ni en la de presupuesto".

"La sustitución del edificio del Colegio está contemplada en sus planes de actuación desde 2019 con 2,7 millones de euros y, en 2024, el nuevo instituto junto al colegio está dotado con 5,5 millones. ¿Ese es el valor que le da el gobierno andaluz del PP a sus propios planes?", ha cuestionado.

Según la socialista, la Junta "tampoco puede alegar la falta de presupuesto, ya que en ocho años no ha aprobado ni un solo euro ni para el colegio ni para el instituto. No pueden seguir tomándole el pelo a la ciudadanía de Gójar y a su alcalde, que ha cumplido estrictamente con las condiciones que le impuso el gobierno andaluz para que se iniciara la construcción del instituto".

"El Ayuntamiento ha comprado el solar por 300.000 euros y ha cedido gratis la parcela. Una cuantía muy significativa para un pueblo que no llega a los 6.500 habitantes. Mientras tanto, Moreno no ha hecho ningún avance", ha concluido.