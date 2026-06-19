El PSOE de Granada pide la convocatoria urgente de la Mesa del Agua para planificar la llegada del agua de Rules

Archivo - Embalse de Rules (Granada). (Foto de archivo). - COAG - Archivo

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha solicitado la convocatoria urgente de la Mesa del Agua de la Costa con el fin de coordinar y planificar las actuaciones necesarias para que el agua almacenada en la Presa de Rules llegue definitivamente a los regantes y garantice también el abastecimiento humano en la comarca.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, ha señalado que la "inminente finalización de las obras del desglosado 9 supone un hito fundamental para el sistema de conducciones de Rules, al ser este la infraestructura troncal a partir de la cual será posible distribuir el agua para usos agrícolas y para el consumo humano ya que permite disponer de una fuente de suministro más segura y estable".

"Estamos ante un momento decisivo para el futuro de la Costa. Después de muchos años de reivindicaciones y trabajo, especialmente del Gobierno de España, las obras avanzan. Ahora es el momento de que todas las administraciones implicadas se sienten en una misma mesa para acordar los siguientes pasos y acelerar las actuaciones pendientes", ha considerado.

ABASTECIMIENTO HUMANO

Sánchez ha recordado que para hacer posible el abastecimiento humano con mayores garantías es necesario desarrollar varias infraestructuras complementarias, entre ellas, la estación de tratamiento prevista en Los Palmares, por lo que ha considerado "imprescindible" que la Mesa del Agua analice esta situación y establezca una hoja de ruta consensuada.

"El agua de Rules debe servir para reforzar la seguridad hídrica de la Costa pues permitirá contar con una reserva de agua y podrá, si otras fuentes escasean, garantizar el suministro de agua potable y de calidad a la ciudadanía", ha afirmado.

"El PSOE siempre ha defendido que una infraestructura de la magnitud de Rules requiere planificación, cooperación institucional y consenso. Ahora que una parte fundamental de las conducciones está prácticamente concluida, es el momento de dar un nuevo impulso al proyecto y de trabajar con responsabilidad para culminar todas las actuaciones necesarias", ha señalado.

Asimismo, la también alcaldesa de Albuñol ha incidido en la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan impulsar el resto de desglosados pendientes, especialmente los desglosados 1 y 2, considerados estratégicos para que el agua pueda llegar con normalidad a las comunidades de regantes.

En este sentido, ha explicado que estas actuaciones contemplan la sustitución de la conocida tubería negra y la mejora del canal de Ízbor, infraestructuras esenciales para posibilitar la salida del agua desde el embalse y su distribución eficiente por el sistema de riego.

Por último, ha insistido en que la Mesa del Agua debe ser el espacio de coordinación entre administraciones, usuarios y agentes económicos para avanzar con transparencia y eficacia en la ejecución de las actuaciones futuras, de forma que la Costa Tropical pueda aprovechar plenamente el potencial de una infraestructura estratégica para su desarrollo económico, social y agrícola.