El PSOE de Granada pide en las Cortes una campaña para formar a la población ante posibles terremotos en la provincia

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa en las Cortes

Generales en la que solicita al Gobierno la puesta en marcha de una campaña de formación e información, dentro del sistema nacional de protección civil, para incrementar el nivel de preparación de la población que habita en zonas de especial sensibilidad sísmica, caso de la provincia de Granada.

La coordinadora del Grupo Parlamentaria Elvira Ramón ha explicado que esta

iniciativa registrada tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado

tiene como objeto que la ciudadanía "cuente con herramientas útiles para

actuar ante temblores de tierra como los que están ocurriendo en Granada a

causa del enjambre sísmico que estamos padeciendo", ha destacado en un comunicado.

La también diputada en la Cámara Baja ha señalado que la provincia está

situada en una de las zonas con mayor actividad sísmica del país al encontrarse

en el límite entre la placa tectónica euroasiática y la africana. "Tal es así, que el último mapa de Peligrosidad Sísmica de España, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional en 2012 y actualizado recientemente, apunta a la zona de Atarfe-Santa Fe como la que cuenta con uno de los índices de peligrosidad más alto del país".

En la zona de la Vega de Granada coinciden varias fallas dinámicas, la de

Atarfe, Pinos Puente y Santa Fe y el origen de los terremotos viene motivado por la actividad de las placas litosféricas continentales. El encargado de defender esta moción en la Cámara Alta, el senador Abelardo Vico, ha subrayado que, desde el pasado sábado, 23 de enero, la provincia "está viviendo una serie sísmica que ha inquietado a la población".

"Se están viviendo las jornadas con mayor actividad sísmica desde que existen

registros de acuerdo con la información que recoge el Instituto Geográfico

Nacional, llegándose a producirse entre diez y veinte terremotos cada hora", ha

asegurado. Además, la intensidad de los mismos ha sido fuerte, especialmente el pasado 26 de enero, "tanto que para volver a encontrar en el registro uno de intensidad de 4,5 grados, habría que remontarse a los últimos 40 años para encontrar otro de mayor magnitud y el citado día en apenas 20 minutos se registraron tres seísmos de más de 4 grados, la mayoría con su epicentro en Atarfe y Santa Fe".

Un enjambre sísmico que ha provocado daños materiales en viviendas, edificios

públicos y patrimonio histórico, aunque no muy cuantiosos, "pero lo que sí ha

provocado es una gran inquietud en toda la población ya que los movimientos, al ser tan superficiales, han sido muy perceptibles". Ante esta compleja situación, la población ha protagonizado algunas reacciones ante estos seísmos que "no solo no seguían las recomendaciones de los expertos, sino que a veces han ido claramente en contra de las mismas".