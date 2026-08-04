PSOE de Granada pide desbrozar el cerro de San Miguel y mejorar la repoblación de montes afectados por el fuego en 2022

La concejala portavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha denunciado desde San Miguel Alto la que ha considerado "inacción" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía "ante la falta de limpieza y desbroce del entorno del mirador" - PSOE GRANADA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha instado al gobierno local a ejecutar un desbroce urgente del cerro de San Miguel, así como a mejorar la repoblación de los montes afectados por el incendio de 2022.

La concejala portavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha denunciado desde San Miguel Alto la que ha considerado "inacción" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía "ante la falta de limpieza y desbroce del entorno del mirador", así como "la parálisis" en la repoblación del espacio periurbano, cuatro años después del grave incendio que asoló la zona.

La edil en la oposición ha alertado también de que la acumulación de broza y la falta de mantenimiento en el cerro junto a la iglesia ya ha provocado algún conato de fuego este año, poniendo en constante riesgo este entorno patrimonial contiguo al barrio del Albaicín y a la abadía del Sacromonte.

"Estamos en un espacio que fue pasto de las llamas, con unas consecuencias devastadoras. Sin embargo, cuatro años después, este espacio sigue sin repoblarse adecuadamente y sigue sin limpiarse, que es lo que más nos preocupa", ha manifestado Ruz, quien ha pedido al PP "una atención especial para la zona".

Asimismo, ha señalado de que las elevadas temperaturas estivales y la acumulación de masa vegetal seca convierten el cerro en una "auténtica bomba de relojería". La portavoz ha remarcado que la prevención no puede limitarse a actuar cuando las llamas ya están activas, sino que exige labores continuadas de desbroce, medidas de seguridad y limpieza de matorral durante todo el año para evitar que un despiste o un conato vuelva a desencadenar una tragedia ambiental en la zona.

La portavoz socialista ha subrayado la singularidad de este enclave histórico y ambiental, y ha criticado la falta de intervención continuada por parte de las administraciones competentes. "Es un lugar patrimonial que está al lado de la abadía del Sacromonte, junto a la iglesia de San Miguel Alto, cerca del barrio del Albaicín; un lugar especial y singular de nuestra ciudad que, sin embargo, presenta un estado de abandono total y absoluto", ha señalado la edil, que se ha hecho eco del malestar y la alarma de los vecinos del entorno.

Por otro lado, Ruz ha recordado el valor incalculable del cerro de San Miguel como uno de los principales pulmones verdes y miradores naturales de Granada, visitado diariamente por cientos de personas. "No nos podemos permitir dar esta imagen de abandono e dejadez en una de las postales más icónicas de nuestra ciudad, que además conecta directamente con dos Bienes de Interés Cultural como son el Albaicín y el Sacromonte", ha aseverado.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista ha instado tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento a asumir sus responsabilidades y activar los trabajos necesarios de forma inmediata.

"Pedimos, por tanto, que se siga con la repoblación de este espacio que fue afectado por las llamas y también que se limpie y se desbroce la ladera que da al Albaicín, donde está el mirador, punto de encuentro a diario de granadinos y turistas que acceden al lugar para contemplar las maravillosas vistas de la capital", ha concluido Ruz.

Finalmente, la dirigente socialista ha exigido al equipo de gobierno municipal que abandone la "política de fotos y anuncios vacíos" y pase a los hechos. Ruz ha instado a la alcaldesa a coordinar de manera inmediata un plan de choque que dote de presupuesto y medios materiales tanto a la limpieza de los accesos como a la sustitución total del arbolado perdido en el fuego de 2022.