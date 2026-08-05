PSOE de Granada pide a Junta y Ayuntamiento el inicio inmediato de las obras del centro de salud de Casería de Montijo

La portavoz socialista en el Ayuntmaiento de la capital durante una visita a Casería de Montijo. - PSOE GRANADA

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el cumplimiento de su promesa electoral de construir un nuevo centro de salud en el barrio de Casería de Montijo, en el Distrito Norte de la ciudad.

En una visita a la zona, Ruz ha criticado sobre el terreno la "desaparición" definitiva del proyecto, del que no se ha vuelto a saber nada desde que ambos líderes del Partido Popular lo anunciaran en sucesivas campañas electorales. Ruz ha mostrado el estado de parálisis en el que se encuentran los terrenos públicos cedidos para esta infraestructura.

"Unos terrenos totalmente abandonados, sin urbanizar, y que realmente resumen la política de la Junta de Andalucía en lo que respecta a las inversiones en Granada. Estas son las promesas incumplidas del señor Moreno Bonilla y también de la señora Carazo, que no ha sido capaz en tres años de reclamar ni una sola vez a la Junta de Andalucía que empiecen con la construcción de este centro de salud tan demandado y tan necesario", ha afirmado Ruz.

La concejala en la oposición ha criticado duramente el "olvido" de este equipamiento sanitario, y ha señalado que, lejos de ver nuevos centros de salud en Granada, lo que la ciudadanía está presenciando es un deterioro progresivo de la atención primaria.

En este sentido, ha censurado el balance inversor del Gobierno andaluz en la capital: "La Junta de Andalucía en Granada lo que está haciendo es cerrar centros de salud puesto que lo único que se ha hecho se ha hecho con dinero y financiación del Gobierno de España".

"La inversión en Granada por parte de la Junta de Andalucía en Sanidad ha sido cero y este es un ejemplo de ello. Un centro de salud tan necesario, tan demandado por los vecinos que sigue siendo un solar lleno de suciedad, lleno de insalubridad, donde no hay proyecto de que se vaya a construir en los próximos años", ha aseverado la edil socialista, que ha subrayado que "el silencio sobre Casería de Montijo coincide con el anunciado cierre del centro de salud Fortuny-Velutti y otros recortes".

Por todo ello, Ruz ha subrayado la necesidad urgente de este equipamiento para los residentes del Distrito Norte y Parque Nueva Granada, quienes se ven obligados a desplazarse para recibir atención médica básica, lo que supone una barrera crítica para personas mayores y con movilidad reducida.

"No se puede jugar con la salud de los granadinos. La alcaldesa Carazo debe dejar de lado los anuncios vacíos y centrarse de una vez por todas en las necesidades reales de los barrios de Granada. Exigimos a los gobiernos del PP que, de manera inmediata, se pongan plazos y se anuncie el inicio de las obras, porque la salud de los granadinos no puede esperar más", ha concluido.