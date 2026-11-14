El PSOE de Granada pide movilización el 29N para lograr "cuatro años más de avances con un Gobierno socialista"

La candidata del PSOE de Granada al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, junto a la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y al secretario general del PSOE de Padul, Manuel Muñoz. - PSOE GRANADA

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Granada al Congreso, María José Sánchez, ha llamado a la ciudadanía que quiere una provincia "con más derechos y oportunidades" a movilizarse el próximo 29 de noviembre para lograr "cuatro años más de avances con un Gobierno socialista" y que "Granada sea mejor en 2030".

"Granada no puede permitirse dar marcha atrás con la derecha y la ultraderecha", ha advertido la candidata socialista antes de participar, junto a la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, en los cuartos Premios Alfredo Pérez Rubalcaba que concede la Agrupación Socialista de Padul.

Tras reivindicar el legado de Pérez Rubalcaba, que entendía la política "como una herramienta para mejorar la vida de la gente", la socialista ha contrapuesto el "proyecto de progreso" del que se han beneficiado todos los granadinos "sin excepción" en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez a "los insultos y recortes" que traen Feijóo y Abascal, que "no ofrecen alternativas de futuro", sino "involución".

"Quieren derogar leyes, desmantelar ministerios como el de Igualdad y el de Vivienda y recortar derechos que tanto nos ha costado conquistar", ha alertado. Asimismo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado que "se puede gobernar ampliando derechos, mejorando los salarios, protegiendo las pensiones y creando oportunidades", incluso en circunstancias "muy difíciles" como la pandemia o la Guerra de Putin, ha agregado.

"Ahora queremos más para nuestra provincia, más oportunidades de formación y vivienda para nuestros jóvenes; más empleo y mejores salarios; y que vivir dignamente no dependa del código postal o del dinero que tengas en el banco", ha manifestado Sánchez para enfatizar que "esto solo puede venir de la mano del PSOE".

Por ello, ha pedido que el próximo 29 de noviembre "nadie se quede en casa" y salga a votar "con fuerza" al PSOE. "La única frontera entre el avance y la involución es el voto", ha enfatizado al respecto.

Como ha afirmado Sánchez, "nada está decidido", de ahí la importancia de la movilización progresista. "Nuestro objetivo -ha precisado- son dos cifras: 75 y 176. 75 que debe ser la participación que debemos alcanzar; y ciento setenta y seis porque es la mayoría absoluta de escaños progresistas que necesitamos para llegar antes y más lejos a los avances".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha hecho un llamamiento al "voto útil" enarbolando los valores de "respeto y defensa de los servicios públicos" que representó Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Toda la gente que defienda lo público y que crea en la igualdad de oportunidades, con independencia de dónde hayamos nacido o de cuánto nos pese el bolsillo, tenemos que concentrar el voto en el PSOE el próximo 29 de noviembre", ha apuntado.

Márquez ha advertido que "enfrente está el odio, la falta de respeto y los insultos. Un matrimonio del PP y Vox que lo único que van a traer es retroceso y miseria a nuestro país" y se ha mostrado convencida de que "somos más la buena gente que son su revolución el 29 de noviembre va a llevar a las y los compañeros socialistas de la provincia de Granada al Congreso de los Diputados y al Senado y, por supuesto, a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de nuevo".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Padul, Manuel Muñoz, ha destacado a los galardonados en esta edición de los Pérez Rubalcaba, de quien ha dicho que "no hay mejor bandera que llevar toda esa política que Alfredo nos dejó para seguir defendiendo y salir a ganar el 29 de noviembre".

En su cuarta edición, los Premios Alfredo Pérez Rubalcaba han reconocido en la categoría de 'Igualdad' la trayectoria de Micaela Navarro; en la modalidad de 'Derechos Sociales y Sindicales' ha sido distinguido Cándido Méndez, ex secretario general de UGT; y en 'Deporte y Trayectoria Socialista', Jaime Lissavetzky, que fue secretario general socialista en Madrid y responsable del Consejo Superior de Deportes.

Además, la Fundación Calor y Café ha recibido el galardón en la categoría 'Solidaridad y Cooperación'; la Asociación Vale, el de 'Inclusión Social'; y el equipo Universidad y Memoria de la UGR, el de 'Memoria Democrática'.