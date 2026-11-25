En el parque dedicado a la memoria de Ana Orantes, asesinada por su exmarido en 1997 tras denunciar en televisión 40 años de malos tratos, la candidata del PSOE al Congreso ha pedido que las mujeres "voten con fuerza" este próximo domingo. - PSOE GRANADA

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE de Granada al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, ha pedido a todas las mujeres y a todas las personas feministas que "voten con fuerza" a su partido este próximo domingo. Lo ha hecho en una intervención ante los medios en el parque Ana Orantes de Cúllar Vega, dedicado a la memoria de esta mujer de la localidad asesinada en 1997 por su exmarido tras denunciar en televisión 40 años de malos tratos.

Sánchez ha pedido el voto al PSOE toda vez que ha situado la protección de las mujeres y la lucha contra cualquier forma de desigualdad entre las prioridades de los socialistas de cara a la jornada electoral del 29N. Ha asegurado que votar a los socialistas supone "progresar en derechos y que la igualdad real siga estando en la vanguardia de la lucha democrática, frente a la ola reaccionaria de las derechas que amenaza décadas de conquistas".

"Este domingo tenemos que reafirmar nuestra ambición de seguir avanzando. Siempre somos las primeras que sufrimos los recortes, los retrocesos y la involución de las derechas. Están obsesionadas con nosotras, creen que nos tienen que tutelar y decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y lo que nos conviene. Por eso vamos a decirles con nuestro voto que no somos moneda de cambio. Paremos a las derechas", ha aseverado.

Este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en una comparecencia en el parque Ana Orantes, vecina de Cúllar Vega asesinada por su exmarido en 1997 después de hacer público en televisión el maltrato que sufrió durante 40 años, la socialista ha reivindicado su memoria como punto de inflexión en la conciencia social y política sobre la violencia machista, que dejó de considerarse un asunto privado para convertirse en una cuestión que exige una respuesta pública.

Acompañada del secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado de Progreso, Pedro Fernández, y otros miembros de las candidaturas, ha dicho que las mujeres siguen sufriendo violencia por el hecho de serlo y que los asesinatos machistas evidencian que queda mucho camino por recorrer.

"Cada mujer asesinada es un fracaso como sociedad y nos recuerda que no podemos bajar la guardia. Frente a quienes niegan la violencia machista o pretenden minimizarla, nuestra respuesta es más prevención, más protección, más recursos y más derechos", ha expuesto.

"Este 29 de noviembre las mujeres nos jugamos el 25N", ha resumido para defender que el PSOE ha convertido las reivindicaciones de las mujeres en avances y derechos de la mano del movimiento asociativo y de los colectivos feministas.

Al respecto, ha advertido de que PP y Vox comparten, más allá de sus diferencias de tono, una posición que cuestiona las políticas de igualdad y debilita la lucha contra la violencia machista. "Niegan su carácter estructural, pretenden sustituirla por conceptos como violencia intrafamiliar, cuestionan los instrumentos de protección y recortan los recursos y organismos destinados a garantizar la igualdad. Cuando se trata de los derechos de las mujeres, PP y Vox caminan en la misma dirección", ha señalado.

Frente a este modelo, la candidata ha presentado los compromisos electorales del PSOE para reforzar la protección de las mujeres y combatir todas las formas de violencia. Entre ellos, ha destacado una nueva Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas, el cumplimiento cien por cien del Pacto de Estado y la aprobación de una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria, además de perfeccionar el sistema VioGén, ampliar las unidades policiales especializadas y garantizar la valoración forense del riesgo en todos los juzgados de violencia sobre la mujer.

El programa socialista contempla también unidades de acompañamiento a familiares y víctimas tras los asesinatos machistas, la ampliación hasta los 26 años de las ayudas a huérfanos y huérfanas, una red pública de salud mental especializada en violencia machista y la coeducación y educación afectivo-sexual obligatorias en todas las etapas educativas.

Asimismo, Sánchez ha incidido en la necesidad de dar respuesta a las nuevas formas de violencia, con medidas para perseguir los 'deepfakes' sexuales y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, incorporar la violencia digital a la legislación contra la violencia machista y exigir responsabilidades a las plataformas digitales.

También ha defendido combatir la violencia económica, reforzar la protección frente al acoso sexual y laboral e impulsar leyes contra la trata y la explotación sexual, así como medidas para impedir la explotación reproductiva de las mujeres.

"Este domingo nos jugamos seguir construyendo una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales. Por eso necesitamos el voto feminista y la movilización de todas las mujeres. Nos jugamos nuestros derechos" ha mantenido.de todas las mujeres. Nos jugamos nuestros derechos" ha concluido.