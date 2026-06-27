El PSOE de Granada reivindica una provincia "abierta, diversa y respetuosa" con motivo del Día del Orgullo

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, Junto a la secretaria de Políticas del Estado de Bienestar del PSOE de Granada, Nuria Gutiérrez, y el secretario provincial de Movimiento LGTBI, Javier Ramírez. - PSOE GRANADA

GRANADA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha reivindicado con motivo del Día del Orgullo LGTBI, este domingo, 28 de junio, una provincia "abierta, diversa y respetuosa" en la que cada persona pueda vivir con "dignidad, libertad y seguridad, viva donde viva y sea quien sea".

Junto a la secretaria de Políticas del Estado de Bienestar del PSOE de Granada, Nuria Gutiérrez, y el secretario provincial de Movimiento LGTBI, Javier Ramírez; Fernández ha afirmado que el Orgullo es "mucho más que una celebración. Es memoria de quienes lucharon cuando ser uno mismo podía costar el rechazo, la discriminación o la propia vida".

"Gracias a esas personas, así como a colectivos y movimientos, hoy vivimos en una España y una provincia más libre, más diversa y más justa", ha subrayado el dirigente socialista para indicar que "también es un día para recordar que aún queda camino por recorrer".

Según el secretario de Movimiento LGTBI, Javier Ramírez, "todavía hay personas que sufren insultos, discriminación o agresiones por su orientación sexual o por su identidad de género. Todavía hay quien tiene miedo de mostrarse tal y como es. Mientras eso ocurra, el Orgullo seguirá siendo necesario".

Así, la secretaria de Políticas del Estado de Bienestar, Nuria Gutiérrez, ha defendido "más Orgullo LGTBI y menos odio. Más Orgullo para defender la libertad de amar a quien quieras, Más Orgullo para vivir sin miedo. Más Orgullo para responder a quienes pretenden excluir o convertir la diversidad en un problema".

"Podemos estar orgullosos y orgullosas de haber avanzado más que nunca en derechos y libertades. Muchos de esos avances han llegado de la mano de gobiernos socialistas que entendieron que la igualdad no resta derechos a nadie, sino que nos hace una sociedad mejor", han coincidido.

Por último, Pedro Fernández ha asegurado que "ningún derecho está garantizado para siempre. Por eso debemos seguir defendiéndolos frente a quienes cuestionan conquistas que creíamos consolidadas".

"No hay democracia plena si una parte de la ciudadanía vive con miedo", ha remarcado para añadir que "una sociedad que respeta la diversidad es una sociedad más fuerte y más libre".