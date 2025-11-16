El PSOE de Granada resalta el compromiso del Gobierno con Íllora y comarca tras la adjudicación de obras en la N-432

ÍLLORA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Infraestructuras del PSOE de Granada y alcalde de Íllora, Antonio Salazar, ha valorado la adjudicación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de las obras para la mejora de la travesía de Las Ventas de Algarra y la remodelación de la intersección de Íllora en la carretera N-432, por un importe de 6,98 millones de euros.

Según una nota emitida por el partido, Salazar ha destacado que estas actuaciones contribuirán a descongestionar el tráfico y aumentar la seguridad vial en una zona de gran intensidad circulatoria, respondiendo a "una demanda histórica de la ciudadanía". El proyecto contempla la sustitución de la actual intersección en "T" entre la N-432 y la GR-3409 por un nuevo enlace a distinto nivel con dos ramas, eliminando los puntos de conflicto existentes.

El alcalde ha subrayado que la remodelación de la intersección es clave para la movilidad del Poniente granadino, ya que se trata de uno de los nudos más problemáticos de la red viaria provincial. Con esta actuación, ha indicado, se reducirán las interferencias en los giros y se incrementará de forma significativa la seguridad.

El proyecto incluye además la mejora integral y el calmado del tráfico en la travesía de Las Ventas de Algarra, lo que permitirá una circulación más ordenada y segura, al tiempo que la travesía se hará más amable para peatones. Salazar ha añadido que estas intervenciones contribuirán también a embellecer el entorno y a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El responsable de Infraestructuras del PSOE ha señalado que la inversión del Gobierno de España en la provincia no solo moderniza las infraestructuras de comunicación, sino que también cohesiona el territorio, impulsa la economía local y garantiza igualdad de oportunidades para los habitantes de la comarca.

Salazar ha contrastado la actuación del Ejecutivo central con la gestión de la Junta de Andalucía, afirmando que mientras el Gobierno de España cumple con la vertebración territorial, Moreno Bonilla "sigue sin dar respuesta a las carreteras de su competencia" y ha recordado que muchas de las infraestructuras inauguradas por el PP proceden de proyectos heredados de gobiernos socialistas anteriores.

Las obras, que contarán con un alto nivel presupuestario, forman parte del compromiso del Ministerio de Transportes con la seguridad vial y la mejora de la movilidad en el Poniente de Granada.