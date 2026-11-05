El PSOE de Granada subraya la apuesta del Gobierno por "mejorar la vida de los granadinos y el Estado del Bienestar"

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, junto a los candidatos al Congreso José Manuel Guillén y Martina López y al secretario general del PSOE de Baza, Manuel Gavilán. - PSOE GRANADA

BAZA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha subrayado la apuesta del Gobierno de España por "mejorar la vida de las y los granadinos y reforzar el Estado de Bienestar" con el propósito de que la ciudadanía "pueda mirar al futuro con más tranquilidad" y ha abogado por "seguir avanzando".

En Baza, junto a los candidatos al Congreso de los Diputados José Manuel Guillén y Martina López y al secretario general del PSOE bastetano, Manuel Gavilán; Fernández ha reivindicado que las políticas progresistas han contribuido en estos ocho años a que "trabajar permita vivir, tener un hijo o hija cuente con apoyo y que hacerse mayor esté acompañado de seguridad y buenos cuidados".

"Hemos tomado decisiones en esa dirección", ha remarcado para valorar la subida en casi un 66 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales en catorce pagas. Más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia se han beneficiado de ello. Además, la reforma laboral ha hecho que los contratos indefinidos aumenten en Granada un 356,6 por ciento desde 2019 a 2025.

"Nuestro objetivo es continuar mejorando los salarios y lograr que el crecimiento se traduzca en estabilidad y bienestar en los hogares", ha indicado para aludir al escudo social y económico promovido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "proteger a las familias ante escenarios que han disparado los precios, con medidas como la bonificación temporal al combustible con 20 céntimos por litro, el impulso a la gratuidad y el descuento del transporte público o una drástica reducción de la fiscalidad energética".

Según el candidato al Senado, "esa es nuestra manera de afrontar las dificultades, anteponiendo a la gente y al tejido productivo por encima de lo demás". En ese contexto, ha detallado que el Bono Social Eléctrico ha llegado a 44.647 hogares de la provincia y el Ingreso Mínimo Vital a 94.680 perceptores.

En cuanto a conciliación y corresponsabilidad, Fernández ha valorado la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y su ampliación hasta las 19 semanas por progenitor. "En el primer semestre de este año 4.463 padres y madres de toda Granada han disfrutado de esta iniciativa que conlleva disponer de más tiempo para cuidar y compartir responsabilidades. Queremos seguir haciendo posible que formar una familia sea una decisión respaldada por derechos y seguridad económica".

También ha señalado que la provincia de Granada cuenta además con casi 200.000 pensionistas cuya prestación media de jubilación ha subido 453 euros, al pasar de 906 a 1.360 euros, "cuantía que con el PP se habría quedado en 948 euros". "Actualizar las pensiones conforme al IPC significa proteger la economía de miles de hogares, una garantía que queremos mantener, así como seguir mejorando las pensiones más bajas", ha subrayado.

"También hemos reforzado la dependencia, recuperado las cotizaciones de quienes cuidan y creado el grado III+ en dependencia con una dotación de 500 millones de euros para la atención de enfermos de ELA y otras enfermedades que requieren atención 24 horas", ha explicado.

Para los socialisltas, el siguiente paso es conseguir que "los derechos se traduzcan en atención a tiempo, apoyo a las familias y mejores condiciones para quienes cuidan", ha apuntado para asegurar que "cada euro debe servir para mejorar la vida de la gente. Quien prometa bajar impuestos debe explicar a quién beneficia y cómo mantendrá estos servicios y prestaciones".

En materia educativa, Fernández ha resaltado que "el Gobierno de la gente ha puesto en marcha la Educación Infantil gratuita de cero a tres años, para lo que transfirió a la Junta de Andalucía más de 110 millones de euros que Moreno Bonilla rechazó".

Y ha remarcado que para el PSOE la educación es un "ascensor social" que ha respaldado con el aumento de la partida de becas y la creación de nuevas becas muy específicas para posibilitar que quienes tengan la capacidad, pero no los recursos puedan prepararse las oposiciones más difíciles con las Becas Seré para el ingreso en la carrera judicial como jueces, fiscales o abogados del Estado.

"Reivindicamos lo conseguido porque demuestra que avanzar es posible. Tenemos una dirección clara para Baza y el conjunto de Granada: mejores empleos, más apoyo para criar y cuidar, y más seguridad para hacer planes de futuro en nuestros pueblos y barrios", ha concluido.