PSOE Granada valora políticas progresistas para conquistar derechos y advierte a derecha que "no negocie con ellos"

GRANADA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Granada, Mari Carmen López, ha reivindicado las políticas progresistas que han permitido a las mujeres conquitas derechos y ha advertido a la derecha y a la ultraderecha que "no negocie con ellos".

En una nota remitida a los medios por parte de la formación, tras participar en la manifestación con motivo del 8M en Granada, junto a otras y otros responsables orgánicos y públicos del PSOE de Granada, López ha afirmado que el 8 de Marzo "se lucha, se vive y se reivindica".

"Últimamente escuchamos mucho que el feminismo ha llegado muy lejos y, realmente, lo que ha llegado demasiado lejos es el machismo", ha asegurado la socialista para subrayar que, "el máximo exponente, son las diez mujeres que han asesinado en nuestro país en lo que va de año".

Según López, "las mujeres feministas hemos luchado durante muchos años el 8M por conseguir nuestros derechos. Siempre de la mano del Partido Socialista que, a través de las políticas de igualdad, ha llevado a cabo estas leyes que nos amparan y que nos han dado todos los derechos que hoy en día tenemos".

"Tenemos que seguir luchando y reivindicando. Queremos la igualdad salarial, una conciliación y una corresponsabilidad real. Queremos que nadie cuestione nuestros cuerpos, que nadie decida sobre nosotras", ha expuesto.

Asimismo, la socialista ha cuestionado el papel del PP y de la extrema derecha en este contexto. "Decimos alto y claro que con nuestros derechos no se negocia. Están muy equivocados si piensan que con nuestros derechos van a cambiar o negociar gobiernos", ha apostillado.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha resaltado la "fortaleza" del feminismo en las calles de Granada, Andalucía y de toda España y su "capacidad de reivindicación porque queremos seguir avanzando".

"Las mujeres y los hombres aún no somos iguales y seguimos siendo discriminadas en todos los ámbitos de la vida. De hecho, seguimos sufriendo la brecha salarial y la brecha en las pensiones. Los cuidados siguen recayendo en nosotras y seguimos siendo acosadas, violadas, maltratadas y asesinadas", ha dicho.

Todo ello, ha remarcado, "en un contexto de amenaza en el que, por un lado, las fuerzas de la ultraderecha niegan la violencia machista y, por otro, el machismo crece y se reorganiza aprovechando la capacidad de socialización que tienen en los entornos digitales".

Por todo ello, ha llamado en este 8M a "defender más que nunca el feminismo y que digamos también no a la guerra. Todo el mundo sufre en una guerra, pero aún más las mujeres y las niñas".