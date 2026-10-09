PSOE y Hacemos Córdoba critican "trilerismo político" del gobierno local al "evitar votar medidas urgentes de vivienda"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal, José Antonio Romero (d), y el portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo. - PSOE

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal, José Antonio Romero, y el portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo, han criticado este viernes conjuntamente las maniobras de "trilerismo político" del gobierno municipal de José María Bellido para "evitar que el Pleno debata y vote medidas concretas frente a la crisis de la vivienda".

En una rueda de prensa, ambos representantes han tenido un recuerdo para "los familiares de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio ha desencadenado la mayor protesta por la falta de vivienda en España", y han reprochado que "el PP convocara un Pleno extraordinario sobre el Estado de la Ciudad en lugar de abordar la iniciativa de la oposición y que, posteriormente, lo haya desconvocado", una decisión que consideran "un intento de eludir compromisos efectivos en materia de vivienda".

Así, Romero ha acusado al PP de "practicar el trilerismo político y utilizar las instituciones municipales para impedir que prosperen propuestas dirigidas a responder a una situación de máxima urgencia". "El objetivo no es debatir sobre el estado de la vivienda, sino aprobar medidas concretas que puedan solucionar la situación urgente que tiene esta ciudad", ha afirmado.

El candidato socialista ha lamentado que, "mientras numerosas familias tienen dificultades para acceder a una vivienda o afrontar el alquiler, Córdoba siga sin contar con nuevas promociones de vivienda pública impulsadas por Vimcorsa y ha reclamado también a la Junta de Andalucía que recupere la construcción de vivienda social".

"Ellos convocan para no votar, convocan para bloquear y porque no quieren que veamos que van a votar en contra de todos y cada uno de los puntos de acuerdo", ha señalado Romero, quien ha insistido en que "las administraciones deben dar respuestas a las personas que están perdiendo sus hogares o destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler".

El dirigente socialista ha subrayado que "las consecuencias de la crisis habitacional afectan especialmente a personas mayores, personas con discapacidad y familias con menores", por lo que ha reclamado que "el Ayuntamiento abandone las maniobras políticas y asuma su responsabilidad". "La vivienda es un tema muy serio, no es un juego", ha declarado, para afirmar que "el Consistorio está para dar soluciones, no para el trilerismo político al que nos tiene acostumbrado el PP y Bellido".

"LAS DIFICULTADES QUE SUFREN MUCHAS FAMILIAS"

Por su parte, el portavoz municipal de Hacemos ha trasladado su "solidaridad a los familiares, amistades y vecinos de Maricarmen, así como a las personas indignadas por la situación de la vivienda". Hidalgo ha vinculado este caso con "las dificultades que sufren muchas familias para mantener un hogar" y ha reclamado a las administraciones públicas que "actúen para garantizar el derecho constitucional a la vivienda".

"La mala conciencia del PP no se lava convocando y desconvocando plenos; se lava aplicando y haciendo políticas de vivienda para la gente", ha manifestado el edil, quien ha acusado al PP de "priorizar el negocio frente al derecho a la vivienda".

El portavoz de Hacemos ha defendido "la necesidad de abordar de manera integral los problemas de acceso a la vivienda en la capital, desde la regulación de los apartamentos turísticos hasta la recuperación de instrumentos públicos de protección para las familias vulnerables".

Entre las medidas planteadas, ha destacado "la recuperación de la Oficina de Defensa de la Vivienda, que prestaba apoyo a familias en situaciones de vulnerabilidad; la recuperación de convenios con entidades bancarias para movilizar viviendas vacías y destinarlas al alquiler público, y la aplicación de la Ley de Vivienda en Córdoba para estudiar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas de contención de precios".

Hidalgo también ha reclamado que "se priorice el uso residencial del patrimonio público frente a nuevos proyectos turísticos". En este sentido, ha citado el inmueble de la calle Manríquez, "cuya posible transformación en un complejo hostelero o de apartamentos turísticos" ha cuestionado por considerar que "la ciudad necesita ampliar su oferta de vivienda residencial, especialmente en el casco histórico".

Asimismo, ha pedido que "Vimcorsa aproveche el suelo y los recursos disponibles para impulsar nuevas promociones de vivienda pública y protegida, y que se garantice que estas viviendas mantengan su función social a largo plazo, evitando que se incorporen al mercado libre tras unos años".

EXIGENCIA DE UN PLENO CON MEDIDAS CONCRETAS

Ambos representantes han coincidido en reclamar al gobierno de Bellido que "convoque un Pleno Extraordinario centrado en la vivienda y permita debatir y votar las propuestas de la oposición". La iniciativa socialista y de Hacemos Córdoba pretende que "el debate municipal se traduzca en compromisos concretos y actuaciones verificables por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía".

"Es la hora de hablar de vivienda y de actuar por el derecho a la vivienda", han defendido, para recordar que "el artículo 47 de la Constitución reconoce este derecho y obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo".

Romero e Hidalgo han advertido de que "la crisis habitacional no puede abordarse únicamente con declaraciones o debates sin consecuencias, sino mediante políticas públicas que aumenten la oferta de vivienda asequible, protejan a las familias vulnerables y permitan a la ciudadanía permanecer en sus barrios".

Por ello, han insistido en que "el Ayuntamiento debe asumir sus competencias y dejar de aplazar las decisiones que pueden contribuir a aliviar la situación de quienes hoy encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna en Córdoba".