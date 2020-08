El PSOE-A insiste en que la comisión de reconstrucción del Covid es "un esperpento" por estar presidida por Vox

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha insistido este lunes en que su decisión de no participar en la Comisión sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 del Parlamento andaluz se debe a que considera que la misma es "un verdadero esperpento" por estar presidida por Vox, "partido que votó en contra de la creación de la misma".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Beatriz Rubiño, ha recalcado que la referida comisión "nació muerta" desde el momento en el que el PP-A y Ciudadanos (Cs) "le entregaron la Presidencia a ese partido de la extrema derecha al que le deben sus sillones en San Telmo". Ha censurado que es una comisión de reconstrucción "que está pilotada por un partido político que no cree en Andalucía, que no cree en la comunidad autónoma y que no cree en el padre de la patria andaluza".

"Le entregan, por tanto, la reconstrucción de una tierra en la que no creen, un partido político que votó en contra en el Parlamento de Andalucía de la creación de dicha comisión y, sin embargo, le entregan en bandeja de plata la Presidencia de la misma", ha abundado la dirigente del PSOE-A.

Así, ha insistido en que, como viene defendiendo el PSOE-A desde que se puso en marcha la comisión, "el PSOE-A no va a formar parte de un teatrillo, de un verdadero esperpento que lo único que hace es intentar dar carta de naturaleza a algo que nace muerto porque no se le puede dar la Presidencia a un partido que no cree en esa propia comisión de reconstrucción".

"Es un insulto a los andaluces, es reírse de todos y cada uno de nosotros al entregarle la Presidencia", ha sostenido Rubiño, que ha explicado que lo que ha hecho el PSOE-A ha sido "trabajar de manera incansable con los colectivos, con los que nos hemos reunido durante semanas, para poder tomarle el pulso a la sociedad andaluza y ver cuáles son las medidas que proponían".