El PSOE insta al Ayuntamiento a adaptar la normativa municipal sobre control animal a la nueva Ley estatal

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez planteará mañana lunes en el consejo de administración de la empresa municipal Sadeco "la adaptación de la normativa municipal de control animal a la nueva Ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales, norma que regula el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad".

A este respecto y a través de una nota, Dobladez ha explicado que en el Grupo Municipal Socialista creen "necesaria la inmediata actualización de la Ordenanza Municipal de Control Animal, para que se ajuste al marco legal vigente de la Ley 7/2023".

Para Dobladez, "la consideración cada vez más habitual de los animales como miembros de la familia no es sólo una tendencia social, sino un cambio de paradigma legal y emocional consolidado", y ello es lo que "ha provocado una nueva legislación que ha dotado a los animales de un nuevo estatus jurídico, que los considera seres sintientes, ya que desde la reforma del Código Civil y la consolidación de la Ley de Bienestar Animal, los animales ya no son considerados cosas o bienes muebles".

Según ha esgrimido el concejal socialista, "esta realidad está cada vez más extendida, y es comprensible, puesto que ya está demostrado que la convivencia con animales de compañía mejora la calidad de vida de los integrantes del hogar, proporciona beneficios para la salud mental y física y son pilares fundamentales en la lucha contra la soledad no deseada, especialmente en personas mayores, mientras que en el desarrollo infantil, ayudan a los niños a desarrollar empatía, sentido de la responsabilidad y habilidades sociales".

A pesar de que la Ley estatal "establece un mandato claro para las administraciones locales, que han desarrollado avances importantes en los protocolos en cuestiones como el sacrificio cero real o la gestión de las colonias felinas, la normativa de Córdoba sigue contemplando preceptos que entran en contradicción directa con la legislación superior", según ha lamentado Dobladez.

Por eso, en el PSOE piensan que la ordenanza municipal "requiere una reforma que incorpore los avances ya puestos en marcha y aborde otras cuestiones reflejadas en la ley", poniendo Dobladez como ejemplo el acceso al transporte, "ya que la normativa establece que la limitación del acceso de animales a transportes de servicio público debe estar adecuadamente regulada y que los conductores del servicio público del taxi deben facilitar la entrada de animales de compañía en sus vehículos, salvo en circunstancias debidamente justificadas".

También se debe regular, según ha añadido, "la compatibilidad de la tenencia de animales de compañía y el acceso a los servicios públicos, y en el caso de establecimientos de carácter privado, mostrar un distintivo visible desde el exterior que indique la no admisión de la entrada y estancia del animal por razones justificadas".

La nueva regulación impone, además, a las entidades locales el establecimiento de un servicio de inspección, al tiempo que establece que las ordenanzas municipales puedan introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en la norma.

Por otro lado, desde el PSOE se ha demandado al gobierno municipal del PP "que se continúe con la construcción de nuevos parques caninos y sobre todo que se sea mucho más responsable en su mantenimiento, puesto que las denuncias de los vecinos sobre su estado son continuas".

Finalmente, Dobladez ha reclamado la instalación de un cementerio y crematorio de mascotas en el Cementerio de la Fuensanta, "para lo que Cecosam debe invertir en una incineradora y un espacio público destinado al recuerdo y despedida de animales de compañía. Queremos recordar que ya existió un anteproyecto, que se había presentado en el año 2023, sin que se sepan las causas por las cuales no se ha puesto en marcha después de tres años", ha concluido.