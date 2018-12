PSOE-A insta a Cs a no seguir "blanqueando a la ultraderecha" y decir si está con la igualdad y los derechos sociales

Actualizado 17/12/2018 15:33:07 CET

CÓRDOBA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, ha pedido este lunes a Ciudadanos (Cs) y a su líder nacional, Albert Rivera, "que no siga blanqueando a la ultraderecha", en referencia a Vox, y que "aclare si quiere estar con la extrema derecha o con los partidos que defienden la igualdad y los derechos sociales".

Serrano ha asegurado en rueda de prensa en Córdoba que "Ciudadanos tiene en su mano frenar a la ultraderecha e impedir que forme parte de un gobierno", y ha señalado que "el PP y el partido de Rivera necesitarán de los votos de Vox para alcanzar la Presidencia de la Junta de Andalucía, pero los necesitarán además permanentemente para gobernar esta tierra".

"Ya sabemos cómo se las gasta el líder de Vox en Andalucía, que no se caracteriza por la prudencia, ni con sus adversarios políticos, ni con los más débiles, especialmente con las mujeres que son más vulnerables y con las víctimas de violencia de género, de manera que no dará sus votos a cambio de nada", ha añadido Serrano.

Por eso, la también diputada nacional del PSOE por Córdoba ha pedido "claridad y transparencia" a Cs y al PP, pues entiende que "es necesario saber a cambio de qué se está negociando con Vox, si van a acabar con la autonomía, si van a devolver competencias al Estado, si van a deteriorar los servicios públicos, o van a querer acabar con un servicio público como es Canal Sur".

Para María Jesús Serrano, "el PP ha puesto por delante echar del Gobierno andaluz al PSOE-A y no le ha importado sentarse a escondidas con Vox, mientras Ciudadanos no se entera o no se quiere enterar de lo que a sus espaldas negocia Moreno Bonilla".

"Los pactos postelectorales son legítimos --ha indicado-- siempre que se hagan con un proyecto político claro y transparente y no por intereses partidarios, que solo persiguen echar al PSOE del Gobierno andaluz y repartirse los sillones".

Por otra parte, María Jesús Serrano ha recordado que "el PSOE-A fue el partido más votado en las elecciones del día 2 de diciembre y, por lo tanto, por responsabilidad con los más de un millón de votantes, vamos a hablar con todas las fuerzas políticas, excepto con la ultraderecha, para formar gobierno".

Al mismo tiempo, desde el PSOE-A se pide "responsabilidad al PP y a Ciudadanos ,para que cumplan con aquello que siempre han defendido, que gobierne la lista más votada", según ha resaltado.

María Jesús Serrano ha afirmado, por último, que "nos estamos jugando el futuro de esta tierra, frenar a la ultraderecha para que no forme parte de ningún gobierno y evitar así que se extienda por el resto de comunidades autónomas y por España".

Por ello ha insistido en pedir a Albert Rivera que aclare "con quién se quiere hacer la foto, con Salvini o con Macron y Merkel", pues, "en caso de que elija a la ultraderecha habrá tocado techo y no tendrá margen de crecimiento, al ser engullido por PP y Vox".