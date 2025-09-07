PSOE-A insta a Moreno a explicar "por qué menores extranjeros no acompañados tutelados por la Junta llegan" a otras CCAA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Inclusión Social del PSOE de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, ha instado este domingo al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a que explique "por qué y cómo están llegando a otros territorios, como el País Vasco, menores extranjeros no acompañados tutelados por la Junta de Andalucía".

Así lo ha indicado el también parlamentario socialista por Málaga en un comunicado en el que ha lamentado la "vergonzosa rectificación que tuvo que realizar el lehendakari vasco", Imanol Pradales, al presidente andaluz tras afirmar este último que "el País Vasco estaba reconocido como 'frontera norte'" por parte del Gobierno central.

Tras remarcar que dicha afirmación de Moreno sobre la consideración del País Vasco como 'frontera norte' era "falsa", el parlamentario socialista ha aludido a la reunión prevista este lunes, 8 de septiembre, entre representantes del Gobierno andaluz y vasco en la que ambas administraciones "tratarán el asunto del reparto de menores extranjeros no acompañados", ha subrayado.

En este sentido, Ruiz Espejo ha señalado que, tras llegar al Gobierno andaluz en enero de 2019, el PP-A "redujo a la mitad el número de plazas en los centros de acogida para menores extranjeros no acompañados que había en Andalucía", por lo que "también había el doble de menores acogidos que en estos momentos", según ha subrayado.

"Tenemos que alejarnos de la crispación y tensión", ha matizado Ruiz Espejo, que ha apostillado al respecto que dicho camino "nunca es la solución a los problemas".

En esa línea, el portavoz socialista ha hecho un llamamiento al Gobierno andaluz para que "afronte los fenómenos migratorios mediante la cooperación y la solidaridad".

Desde el PSOE-A subrayan que el portavoz socialista se ha referido a esta cuestión "después de que consejeros de la Junta de Andalucía, así como su presidente, aludan a una cuestión de 'agravio' entre administraciones, aun cuando el Gobierno de España ha destinado nueve millones de euros a Andalucía para la atención a menores en nuestra tierra".

Ruiz Espejo ha sostenido que Andalucía "necesita adoptar un papel más solidario y cooperador" porque, además, "en el futuro también puede necesitar la cooperación y solidaridad de otras comunidades, al igual que ha ocurrido en el pasado con los fenómenos migratorios, que son cambiantes, y Andalucía siempre ha sido una tierra solidaria y de acogida", según ha concluido sentenciando el representante del PSOE-A.