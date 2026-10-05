PSOE-A instará a la Junta esta semana desde el Parlamento a promover vivienda pública "asequible" en Andalucía

Archivo - La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en una foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz debatirá en su sesión de este próximo jueves, 8 de octubre, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que aboga por la "protección del suelo público" y la construcción de "vivienda pública asequible sin descapitalizar a la Junta de Andalucía".

Así figura en el título de esta iniciativa, consultada por Europa Press, que plantea, de entrada, que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno de la Junta a "paralizar la venta de las parcelas residenciales, incluidas en el Plan de Enajenación 2026, de titularidad de la empresa pública Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a fin de licitarlas mediante derecho de superficie, concesión o promoción pública directa, de modo que las viviendas se construyan igualmente sin que la Junta de Andalucía pierda la propiedad del suelo".

En segundo lugar, el Grupo Socialista propone con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "no vender en ningún caso suelo público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para la construcción de vivienda libre", y a "destinar todo su suelo residencial a vivienda protegida y asequible, dando prioridad al alquiler".

En tercer lugar, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "reforzar" AVRA como "promotora pública de vivienda, dotándola de los medios humanos y presupuestarios necesarios para construir directamente, sobre su propio suelo y en colaboración con los ayuntamientos y con el Estado, vivienda protegida que mantenga esa condición de forma permanente".

Y, como cuarto punto, la PNL propone que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "remitir a la Comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, en el plazo de tres meses, la relación completa de las parcelas incluidas en el Plan de Enajenación 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), las enajenadas en los últimos cinco años --incluyendo los datos de municipio, uso, número de viviendas protegidas y libres-- y el procedimiento de adjudicación e importe".

"EMERGENCIA DE ACCESO A LA VIVIENDA"

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta PNL, el Grupo Socialista subraya que "el Estatuto de Autonomía para Andalucía obliga a la promoción pública de la vivienda (artículo 25) y atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio (artículo 56)".

De igual modo, en la iniciativa se señala que "Andalucía vive una emergencia de acceso a la vivienda que golpea con especial dureza a la juventud, a las familias trabajadoras y a las rentas medias y bajas", y, "frente a ella, las administraciones públicas disponen de una herramienta que ningún otro agente del mercado puede aportar: el suelo público".

Al hilo, desde el Grupo Socialista apuntan que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, "es el principal instrumento de la Junta de Andalucía para gestionar suelo público y promover vivienda asequible".

"Su patrimonio de suelo, acumulado durante décadas con recursos de todos los andaluces y andaluzas, es la reserva que permite a la comunidad autónoma construir vivienda a precios que el mercado no ofrece", agrega el texto de la iniciativa socialista, que en ese punto alude al Plan de Enajenación 2026 de AVRA, que "sacará a subasta y concurso 735 inmuebles valorados en 124,3 millones de euros".

Entre ellos, según relata la PNL, "figuran 327 parcelas residenciales, con 375.000 metros cuadrados de edificabilidad y capacidad para 3.678 viviendas, de las que 714 serán libres", y desde el PSOE-A opinan que "lo que se anuncia como un impulso a la vivienda protegida es, en realidad, la mayor venta de suelo público de la década", cuando "estas mismas viviendas podrían construirse sin que la Junta se desprendiera de un solo metro cuadrado de suelo público", continúa la iniciativa.

"Vender suelo público para vivienda libre allí donde más falta hace vivienda asequible es exactamente lo contrario de lo que una administración responsable debería hacer", aseveran desde el PSOE-A para justificar esta iniciativa que reivindica el "modelo" elegido por el Gobierno central "a través de la entidad pública CASA 47 y "el que recoge la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, cuando exige que la cesión a terceros garantice la titularidad pública del suelo".

De este modo, el PSOE-A parte en esta PNL de la premisa de que "Andalucía necesita más vivienda asequible, pero también más patrimonio público de suelo, no menos", por lo que con esta iniciativa se pide que la Junta "no venda el suelo público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y que refuerce, en lugar de debilitar, los instrumentos públicos de suelo y vivienda asequible".