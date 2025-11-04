PSOE e IU critican la "chapuza" de obras en la A-6175 Lopera-Porcuna (Jaén) y exigen una intervención integral

El delegado de Fomento, Miguel Contreras (c), en una reciente visita a los trabajos para mejorar el firme en la A-6175. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSOE e Izquierda Unida en Jaén han criticado la "chapuza" de obras en la A-6175 Lopera-Porcuna, con "solo un kilómetro", y han exigido una intervención integral que se viene demandando en sus 14 kilómetros ante el estado "lamentable" que presenta, con grietas y baches.

El parlamentario socialista Víctor Torres ha calificado este martes en una nota de "ridiculez" esa actuación y ha acusado a la Junta de Andalucía de "tomarle el pelo otra vez a la gente".

"En una carretera de 14 kilómetros que presenta un estado de lamentable con grietas y baches en todo su trazado, la Junta viene hoy a sacar pecho de que va a arreglar sólo un kilómetro. Y hasta viene el delegado a hacerse la foto por unos pírricos 50.000 euros que apenas van a solucionar nada", ha reprochado.

Al respecto, ha recordado que se el PSOE lleva "tiempo reclamando una intervención integral" porque es "una vía muy transitada y los vecinos y vecinas de la zona vienen quejándose de la inseguridad y los accidentes que se producen".

De ahí que haya defendido que la solución es una intervención en toda la carretera, que ya se le exigió el año pasado a la Junta de Andalucía, con la presentación de una enmienda a los anteriores presupuestos, pero que "fue rechazada por el PP".

"Un año después, la Junta viene a reírse de los vecinos de Lopera y Porcuna y presenta a bombo y platillo una pequeña obrita de un kilómetro con la que obviamente van a continuar los problemas que venimos denunciando", ha afirmado.

Así las cosas, Torres ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de contar chistes de mal gusto" y que ponga dinero encima de la mesa "para una verdadera actuación integral que permita garantizar la seguridad de las personas que circulan por esta carretera, que tiene una gran densidad de tráfico diario y que no se merecen este ninguneo".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de IU en Lopera, Francisco Jesús Sevilla, quien ha afeado que "la Junta vuelve a optar por la chapuza y el parcheo en la A-6175 mientras otras zonas cercanas reciben grandes obras", al tiempo que ha exigido "inversiones reales de conservación y mejora y "no operaciones cosméticas de foto".

"Ha vuelto a anunciar una actuación menor sobre la A-6175 y Lopera está ya cansada del mismo patrón: parcheos, capas inconexas, apaños que duran semanas y ninguna planificación estructural que dé seguridad, igualdad territorial y dignidad a un eje viario esencial para nuestra comarca", ha destacado en una nota.

Al hilo, ha considerado que los citados 50.000 euros suponen "una cantidad meramente testimonial para una carretera autonómica de conexión territorial esencial" y que, "prácticamente, es lo que se consume solo en gasoil por los propios camiones de la obra para ir y venir".

"La A-6175 es una carretera olvidada cada legislatura. 16 kilómetros que conectan Lopera con la A-306 y con la A-4. Eje estratégico real para conectar Porcuna con la principal arteria Andalucía-Madrid. Y, sin embargo, año tras año, gobierno tras gobierno, nunca es prioritaria", ha subrayado.

Sevilla ha apuntado que el "deterioro crónico" de esta vía "provoca un efecto añadido gravísimo en Lopera" e "inaceptable": el tránsito pesado de camiones termina atravesando calles interiores del pueblo a escasos metros del colegio e instituto.

Cabe recordar que el 16 de febrero de 2024 el delegado territorial mantuvo una reunión en Lopera con concejales de IU y con la actual alcaldesa. Aquella visita, que generó expectativas razonables, quedó únicamente en un paseo, una foto y ubicar a Lopera en el mapa* pero no se tradujo en ningún avance material, técnico ni presupuestario. Esta forma de gestionar no es seria.

"La realidad del firme ondulado, la falta de delimitación de carriles, la ausencia de balizas reflectantes en el tramo Porcuna-Lopera, las cunetas abandonadas, la baja anchura y los variados cortes en el tramo Lopera-A4 son hechos, no opinión. Y Lopera no va a consentir que se siga maquillando con betún un problema estructural de años", ha asegurado.

Por ello, y tras recordar que IU ya llevó este asunto al Parlamento de Andalucía el pasado marzo, ha exigido a la Junta que "rectifique, que cumpla y que incorpore ya la A-6175 dentro de las inversiones reales de 2026".