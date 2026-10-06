PSOE e IU llevan al Parlamento el "recorte" de un autobús escolar en Villatorres (Jaén) que deja a alumnado sin servicio

Concnetración en Villatorres contra el recorte de un autobús escolar. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén llevará al Parlamento de Andalucía el "recorte" de un autobús escolar para estudiantes de Villatorres y Las Infantas que cursan sus enseñanzas en la capital y que deja a parte de ese alumnado sin servicio. Algo que también ha hecho el grupo Por Andalucía, del que forma parte IU, que pide conocer "los motivos del recorte", previsiones para restablecerlo y "medidas para que los retrasos y faltas de asistencia no perjudiquen la evaluación ni las becas" de los afectados.

La parlamentaria socialista Nines Díaz ha afirmado que el objetivo es que el Gobierno de Juanma Moreno "dé explicaciones" sobre una situación que "ha dejado sin transporte escolar" a quienes estudian ciclos en el IES Las Fuentezuelas, en Jaén.

El alcalde, Diego Calles, ha detallado que este problema es distinto al de la falta de transporte escolar con el que se inició el curso en la provincia, fruto de la licitación de 56 rutas que quedaron desiertas, según ha informado el PSOE en una nota tras la concentración realizada este lunes en la localidad para exigir una solución.

"Aquí sí hay servicio para el alumnado de Villatorres que acude a Bachillerato y Ciclos en el IES Las Fuentezuelas de Jaén. El problema es que se ha unificado con la zona de Las Infantas y los alumnos de ciclos han perdido el derecho a subirse a este transporte. Es un recorte para ahorrarse un autobús", ha reprochado.

El regidor ha advertido de que "la situación es bastante crítica", ya que "solo están yendo al instituto los alumnos de Bachillerato" y, además, "llegan con muchísimo retraso". Se han puesto más de 60 reclamaciones en la Delegación de Educación "tanto por los retrasos como por la pérdida de derechos de los alumnos de ciclos", pero hasta el momento "la Junta solo marea la perdiz".

Por su parte, Díaz ha acusado a Juanma Moreno de "no escuchar la voz de los alumnos y alumnas de Villatorres que están sin transporte escolar" y a los que la Delegación de Educación "ha vuelto a decir que no". A su juicio, únicamente "intenta poner parches y silenciar a la población", mientras que los estudiantes de este municipio "no pueden ir a clase, ni llegar a sus horas, ocasionando una desigualdad tremenda".

"Queremos una solución estructural que venga a resolver el problema de forma definitiva y, desde luego, desde el PSOE vamos a pedir a la Junta que nos expliquen las razones por las que dan la espalda a Villatorres", ha asegurado.

MENOR CAPACIDAD

También se ha pronunciado sobre este problema IU, desde el que se ha lamentado que solo en Villatorres son 19 los alumnos afectados, a los que se suman los del barrio jiennense de Las Infantas, "después de que el transporte escolar que utilizan a diario haya reducido su capacidad respecto a cursos anteriores".

El servicio se venía prestando durante años con dos vehículos (dos autobuses, o un autobús y un microbús según el número de alumnado) sin que se hubiera producido ningún problema hasta ahora. Este curso, sin embargo, la licitación del servicio se ha realizado con un único autobús, "insuficiente" para todo el alumnado de la zona, según ha informado en una nota.

Esta reducción se ha traducido en dos problemas. Por un lado, el alumnado de FP no dispone de un transporte que se ajuste a su horario lectivo, como sí ocurría los cursos anteriores. "Sin ese servicio, depende del autobús de línea regular, cuyos horarios no coinciden con los del instituto, lo que le obliga a llegar tarde a clase, a salir antes de que termine la jornada o, directamente, a no poder asistir cuando la familia no dispone de medios propios para el desplazamiento", ha comentado.

Por otro lado, el alumnado de Bachillerato sufre otro problema: al finalizar la jornada lectiva, a las 14,30 horas, el autobús que debe recogerlos llega con retraso porque antes tiene que cubrir otra ruta, consecuencia de la misma reducción de vehículos. "Esto obliga a estos menores a permanecer entre 20 y 25 minutos en la puerta del instituto, ya cerrado, sin ningún tipo de supervisión", ha añadido.

AVISOS

IU ha subrayado que, desde la empresa adjudicataria, Autocares Montijano, "aseguran haber advertido reiteradamente durante el verano" tanto a la Delegación de Educación como a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) de que "un solo autobús no sería suficiente para cubrir la demanda. Pese a ello, ambos problemas se han confirmado desde el primer día de curso.

Las familias también señalan que las ayudas de movilidad ofrecidas por la administración como alternativa "no resuelven la situación", ya que obligarían a costear de su bolsillo un transporte diario hasta Jaén que esa cuantía no cubre.

Ante esta situación, Por Andalucía ha registrado una pregunta en la Comisión de Educación del Parlamento con el obejtivo de conocer "los motivos del recorte, la fecha prevista para restablecer el servicio y las medidas para que los retrasos y faltas de asistencia no perjudiquen la evaluación ni las becas del alumnado afectado". A ello se unen las "reclamaciones formales" presentada por varias familias la Junta sin que hasta el momento la situación se haya solucionado.