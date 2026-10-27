PSOE e IU piden a la Diputación de Córdoba cambiar la fecha de comisiones para facilitar el derecho a huelga

Archivo - El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos provinciales del PSOE e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba han presentado "una solicitud conjunta para cambiar la fecha de las comisiones informativas ordinarias previstas para el próximo miércoles 11 de noviembre", coincidiendo con la convocatoria de huelga general.

Según ha informado el PSOE en una nota, ambas formaciones consideran que las instituciones públicas "deben actuar con responsabilidad y sensibilidad ante una jornada de movilización en defensa de unas condiciones de vida dignas, mejores salarios, una vivienda asequible y el fortalecimiento de los derechos laborales y sociales".

PSOE e IU han señalado que el calendario de las comisiones "ya se ha adaptado en otras ocasiones por motivos organizativos", por lo que entienden que esta convocatoria constituye "una razón suficiente para trasladarlas a otra fecha sin afectar al funcionamiento de la Diputación".

Por ello, solicitan al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (PP), que "atienda esta petición y facilite que los trabajadores de la institución puedan ejercer su derecho de huelga con las mayores garantías posibles, en coherencia con el compromiso que debe mantener cualquier administración pública con los derechos laborales y sociales".