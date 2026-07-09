PSOE e IU rompen el pacto de gobierno en La Zubia (Granada) por posturas políticas "cada vez más alejadas"

Archivo - La socialista Puri López y Pablo Laguna, de IU, ante el Ayuntamiento de La Zubia en junio de 2023. - AYUNTAMIENTO - Archivo

LA ZUBIA (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE e IU han roto el pacto de gobierno que mantenían en La Zubia (Granada) desde las pasadas elecciones municipales por la existencia de "posturas políticas cada vez más alejadas" entre ambas formaciones.

Así lo ha desvelado este jueves la alcaldesa del municipio, la socialista Puri López, a través de un vídeo colgado en las redes sociales del Ayuntamiento de la localidad, donde reconoce que la decisión "no ha sido fácil".

El equipo de gobierno ha estado conformado hasta ahora por los siete concejales del PSOE y los dos de IU; frente a los cuatro del PP, dos de Vox, uno de 'La Zubia ya' y un edil no adscrito que concurrió a las elecciones con los populares.

En el vídeo, consultado por Europa Press, la alcaldesa justifica la ruptura del pacto en la existencia de "posturas políticas cada vez más alejadas que han dificultado" cumplir los compromisos recogidos en el acuerdo de gobierno que ambas formaciones suscribieron al inicio de este mandato.

"Cuando las diferencias impiden avanzar en los objetivos compartidos y en la ejecución de los proyectos comprometidos por la ciudadanía es necesario adoptar las decisiones que permitan seguir trabajando con máxima eficacia y máxima responsabilidad", ha dicho.

Ha explicado que, a partir de este momento, continuarán gobernando "con la misma dedicación e ilusión, buscando acuerdos puntuales con los concejales y concejalas que conforman la corporación municipal" desde "el diálogo, el respeto institucional y la voluntad de consenso, siempre anteponiendo el interés general de la ciudad".