PSOE Jaén acusa a la Junta de "acoso y derribo" a la sanidad pública tras adjudicar 22 millones a la privada

Imagen de la Ejecutiva Provincial del PSOE - PSOE

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "redoblar su operación de acoso y derribo" contra la sanidad pública en la provincia jiennense.

Latorre ha criticado la adjudicación de 22 millones de euros a la sanidad privada para la realización de pruebas diagnósticas que, a su juicio, deberían ejecutarse en los centros públicos.

En declaraciones previas a su participación en la reunión de la Ejecutiva Provincial del partido, el líder socialista ha advertido de que esta medida, además de "engordar el bolsillo de unos pocos", obligará a los pacientes de Jaén "no sólo a hacerse esas pruebas en centros privados de Jaén, sino también a desplazarse a clínicas de otras provincias andaluzas e incluso de fuera de la comunidad autónoma".

"Esto es un acoso y derribo de la sanidad pública por parte del PP, es un golpe contra la sanidad pública, pero también contra la provincia. Moreno Bonilla quiere que Jaén sea una provincia sanitaria de segunda y desde el PSOE tenemos claro que no lo vamos a permitir", ha aseverado Latorre.

El responsable del PSOE de Jaén ha asegurado que estas denuncias responden a "un clamor de profesionales y pacientes" que sufren directamente el "colapso sanitario". En este sentido, ha señalado que existen plantas cerradas y camas vacías, que se continúan dando citas a dos semanas de demora en los centros de salud y que se registra una falta de profesionales en los hospitales de la provincia.

Asimismo, Latorre ha calificado como "el colmo de la vergüenza" las incidencias detectadas este verano por la falta de aire acondicionado en las consultas de Pediatría del Hospital Materno-Infantil, así como en los centros de salud del Bulevar (Jaén), Torredonjimeno y Mancha Real, donde ha afirmado que profesionales y usuarios han tenido que soportar altas temperaturas.

Por otra parte, el secretario general de los socialistas jiennenses ha hecho balance del curso político que finaliza, destacando que el Gobierno de España "ha vuelto a ser ejemplo contra viento y marea de una buena gestión".

Como muestra de ello, Latorre ha valorado que la provincia de Jaén registra "los mejores datos de empleo de los últimos 20 años" y que se ha aprobado "la mayor financiación para la Ley de Dependencia".

De igual modo, ha apuntado que actualmente hay más de 1.200 millones de euros movilizados en la provincia que benefician a agricultores, ganaderos y ayuntamientos, al tiempo que ha puesto en valor la prórroga del escudo social con medidas como la rebaja del combustible o las ayudas para fertilizantes.

"El Gobierno de España es un Gobierno que funciona y que trabaja para mejorar la vida y los derechos de la gente", ha concluido el dirigente socialista.