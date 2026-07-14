PSOE Jaén acusa a la Junta de "no hacer nada" con las tarjetas monedero y cargar el trabajo a los ayuntamientos

Reunión sobre las tarjetas monedero - PSOE

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado a la Junta de no haber hecho "absolutamente nada" durante los últimos cinco años para adaptarse al cambio del programa de alimentos básicos de la Unión Europea (UE) y ha criticado que ahora pretenda "cargar la responsabilidad" y todo el trabajo a los ayuntamientos.

Por ello, la parlamentaria andaluza y secretaria de Política Social del PSOE de Jaén, Nines Díaz, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que apruebe una modificación extraordinaria de crédito que permita a las administraciones locales realizar contrataciones y reforzar las plantillas de trabajadores sociales para poder atender esta situación.

Díaz se ha pronunciado de este modo tras mantener una reunión de trabajo con la diputada socialista Francisca Medina, en representación de la Diputación de Jaén y de los municipios menores de 20.000 habitantes, así como con las concejalas socialistas de Servicios Sociales de Úbeda y Martos --municipios de más de 20.000 habitantes donde gobierna el PSOE-- y en la que también ha participado la propia parlamentaria en representación de Jaén.

Durante el encuentro, se ha analizado lo que consideran una "lamentable actitud" por parte del Gobierno andaluz. Según ha expuesto Díaz, los responsables de la Junta "sabían desde el año 2021 que había que prepararse para un cambio de modelo", el cual implicaba la transición desde la entrega de alimentos en especie hacia el sistema de tarjetas monedero destinadas a familias con menores y en situación de necesidad.

"La Junta sabía desde hace cinco años que tenía que prepararse para poder entregar estas tarjetas monedero y, sin embargo, no ha hecho absolutamente nada", ha reprochado la parlamentaria socialista.

Asimismo, ha censurado que, "de repente", el Ejecutivo autonómico derive toda la carga de trabajo a los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos "sin crédito para poder contratar refuerzo de personal".

En este sentido, Díaz ha advertido de que los equipos profesionales de los servicios sociales municipales ya se encuentran "sobrecargados por la burocratización existente" y por la carga de trabajo, especialmente en materia de Dependencia.

"Estamos de acuerdo en que esto es para resolver situaciones de muchas familias, pero esta no es la forma", ha apostillado la dirigente socialista, quien ha concluido incidiendo en la exigencia de una modificación de crédito para incorporar más trabajadores sociales que puedan dar respuesta a este incremento de expedientes.