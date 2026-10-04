PSOE de Jaén acusa a la Junta de poner "palos en las ruedas" a las políticas de vivienda del Gobierno de España

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, en un acto con militantes de las Juventudes Socialistas de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ha acusado al PP, al presidente andaluz, Juanma Moreno, y a la Junta de Andalucía de poner "palos en las ruedas" a las medidas impulsadas por el Gobierno de España en materia de vivienda.

Según ha recogido el PSOE en una nota, Torres ha abogado en un acto con jóvenes socialistas por continuar "la movilización social" iniciada para "decir basta ya al boicot permanente de las derechas de PP, Vox y del independentismo catalán contra las políticas de vivienda", todo ello después de que este viernes se tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso con los votos en contra de dichos partidos.

"Cuando a la mayoría silenciosa de este país le dan a elegir entre derechas y derechos, elige derechos", ha apostillado el dirigente socialista.

Antes de participar en el Comité Provincial de Juventudes Socialistas de Jaén, Torres ha recordado que "buena parte del boicot" a las políticas de vivienda "radica en Andalucía, en Moreno y en el PP", al considerar que la Junta "tiene competencias exclusivas en la materia y lo único que ha hecho ha sido entorpecer las actuaciones del Gobierno".

Abundando en ello, ha afirmado que lo ha hecho "beneficiándose de lo que le ha interesado para colgarse la medalla", como recibir el dinero del Plan Estatal de Vivienda para construir "la poca vivienda que se ha hecho en Andalucía", y resaltando que la Junta ha aprobado una ley en Andalucía "que va en el sentido opuesto a la de la ley estatal".

Asimismo, ha indicado que "Andalucía ha sido la última en la aplicación del Bono de Alquiler Joven, perjudicando a miles de jóvenes", y asegurando que en estos años se ha procedido al "desmantelamiento" de la agencia de vivienda en Andalucía, poniendo como ejemplo el AVRA, que "no sirve absolutamente para nada".

Torres ha desmentido que el Gobierno de España no haya hecho nada por la vivienda y ha subrayado que "ahí está el BOE para demostrarlo".

"Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se han estado tomando medidas desde 2019, empezando por la reforma del alquiler, la paralización de los desahucios en pandemia o la aprobación de la primera ley estatal de vivienda, además de distintos planes de vivienda para alquiler asequible o el plan estatal de vivienda", ha citado.

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén, Moisés Torres, ha advertido que el problema de la vivienda está también ligado al despoblamiento y ha reclamado políticas que aseguren que "la independencia y emancipación de los jóvenes se haga efectiva en sus municipios" y que "ningún joven tenga que abandonar su pueblo porque no tienen oportunidades laborales y no puede desarrollar su proyecto de vida".

Además, ha destacado la importancia de los jóvenes en los proyectos municipales con vistas a las elecciones de 2027, de modo que los jóvenes de JSA-Jaén "tengamos voz y participación en nuestros pueblos y ciudades".