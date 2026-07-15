PSOE Jaén acusa a la Junta de "saquear" la sanidad pública tras adjudicar 22 millones a clínicas privadas para pruebas

Pantallazo de la licitación - PSOE

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado que la Junta de Andalucía ha adjudicado más de 22 millones de euros a la sanidad privada para la realización de pruebas diagnósticas a pacientes de la provincia de Jaén, lo que los socialistas interpretan como un "saqueo" de la sanidad pública.

El parlamentario socialista Víctor Torres ha alertado de que este acuerdo contempla que los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "podrán ser desplazados a centros sanitarios de otras provincias e incluso de otras comunidades autónomas" para poder someterse a dichas pruebas.

"Es un saqueo de la sanidad pública que lleva el nombre de Juanma Moreno y el PP", ha aseverado Torres, quien considera que esta adjudicación demuestra que el presidente de la Junta "ha venido a destruir la sanidad pública y a tender una alfombra roja al negocio privado a costa de la salud de todos y todas".

En un comunicado, el parlamentario socialista ha calificado de "vergüenza" que, ante el "hundimiento" de la sanidad pública, el Gobierno andaluz destine 22 millones de euros a empresas privadas "para que hagan el trabajo que deberían estar haciendo nuestros hospitales".

A su juicio, esta cantidad económica se desvía a la sanidad privada en lugar de emplearse para mejorar el sistema público, perjudicando además a los usuarios con posibles traslados fuera de su entorno.

En este sentido, Torres ha criticado que se inyecte dinero a clínicas privadas mientras existen hospitales "colapsados como el de Jaén, o en pleno desmantelamiento, como el de Andújar, la Sierra de Segura, Alcalá la Real o Alcaudete".

Asimismo, ha advertido de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ya se ha quitado la máscara de moderado" y que, con su nuevo gobierno, "va a ir definitivamente a saco contra los hospitales públicos".

La adjudicación de la Junta de Andalucía externaliza de la sanidad pública jiennense la realización de pruebas diagnósticas tales como endoscopias, ecografías, resonancias magnéticas, TAC, estudios neurofisiológicos, mamografías y gammagrafías.

El acuerdo especifica que estas pruebas se llevarán a cabo en centros sanitarios y servicios privados de la provincia de Jaén y de provincias limítrofes, incluyendo aquellas que pertenecen a otras comunidades autónomas. "El PP quiere dejar a Jaén como a una provincia de segunda en materia sanitaria", ha concluido Torres.