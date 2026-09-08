El PSOE de Jaén acusa a Moreno de "suspender" en educación y exige explicaciones por el "cierre" de colegios y aulas

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la reunión de la Ejecutiva Provincial y antes de la celebración del Comité Provincial. - PSOE DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha criticado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "vuelve a suspender en educación pública" con el inicio del nuevo curso escolar. Latorre ha señalado que el presidente del Ejecutivo andaluz "debería afrontar un primer examen y responder sobre su falta de compromiso con los centros educativos públicos", al tiempo que le ha exigido explicaciones por el "cierre" de colegios y aulas.

El líder socialista ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la Ejecutiva Provincial y antes de la celebración del Comité Provincial, ambos encuentros celebrados este martes en Martos con motivo del inicio del curso político.

En este contexto, ha reclamado a Moreno que explique "por qué en los últimos años ha cerrado siete colegios y 234 aulas de infantil y primaria en la provincia de Jaén; por qué faltan docentes y suben las ratios; por qué faltan PTI para atender al alumnado con necesidades especiales; por qué ha subido 350 euros el precio del aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares respecto a 2019; y por qué no se han mejorado las infraestructuras educativas a pesar de las peticiones que se le han hecho".

Latorre ha avanzado que el PSOE de Jaén estará pendiente de este arranque de curso escolar, tanto el jueves en infantil y primaria, como la semana que viene en secundaria y posteriormente en el ámbito universitario. "Vamos a estar con las familias y con los docentes para escucharlos y llevar sus demandas al Parlamento andaluz", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado que Martos cuenta con el respaldo del PSOE a través de las distintas administraciones, entre ellas la Diputación de Jaén y el Gobierno de España. En este último caso, ha señalado que el Ejecutivo central ha destinado a la ciudad más de 27 millones de euros para paliar los daños ocasionados por las borrascas del pasado mes de febrero, frente a los "apenas 300.000 euros" aportados por la Junta de Andalucía.

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de Martos, Emilio Torres, ha señalado que los socialistas quieren mantener su compromiso de "seguir trabajando por el bien común" de los vecinos, al tiempo que representan "una alternativa frente a la derecha y la extrema derecha".

De cara a las elecciones municipales de 2027, ha fijado como objetivo "revalidar los cuatro años siguientes con la misma ilusión y ganas que en 2023, con trabajo y esfuerzo para mejorar la vida de nuestros vecinos".