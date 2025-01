El PSOE de Jaén acusa al PP de una "desquiciada carrera de bulos" y a Moreno de comprar la Alcaldía en 2023 con la Junta

"García Pelayo debería saber que el PP ha incumplido su acuerdo de gobierno en Jaén, que Moreno no ha ejecutado nada de lo que prometió"

JAÉN, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha acusado este sábado al PP de promover una "pataleta antidemocrática y una desquiciada carrera de bulos, mentiras y descalificaciones" ante la moción de censura promovida en el Ayuntamiento de la capital jiennense, donde los socialistas han recuperado la Alcaldía tras romper Jaén Merece Más su pacto de gobieron con el PP y redirigir su apoyo hacia el PSOE.

Así se ha pronunciado Reyes, después de que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), alcaldesa de Jerez de la Frontera y senadora del Partido Popular, María José García-Pelayo, haya manifestado que la entidad solicitará que el Gobierno central aplique a todos los municipios en riesgo económico y financiero "las medidas prometidas" según asegura por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, para la moción de censura de Jaén.

En concreto, las elecciones municipales de 2023 se saldaron en Jaén con el PSOE de nuevo como fuerza más votada pero empatando a once concejales con el PP, por tres de Jaén Merece Más y dos de Vox; tras lo cual el PSOE perdió la Alcaldía al promover el PP y Jaén Merece Más un pacto para un gobierno conjunto que superase la mayoría simple del PSOE.

No obstante, tras un año y medio de gobierno conjunto, ha pesado una moción de censura impulsada por el PSOE y Jaén Merece Más, partido este que ha roto su acuerdo con el PP avisando de supuestos incumplimientos y "obstáculos" por parte de los populares; para expulsarles del poder y conformar un nuevo Gobierno municipal con la Alcaldía de nuevo para el PSOE con la fuerza independiente local cogobernando con los socialistas. Los populares, de su lado, niegan cualquier incumplimiento y defienden su gestión.

CONSUMADA LA MOCIÓN DE CENSURA

El pasado 2 de enero, la citada moción de censura prosperaba en el pleno y el PSOE recuperaba el poder en el Ayuntamiento de Jaén, uno de los más endeudados de España junto a Parla (Madrid) y Jerez de la Frontera.

Ante ello, García-Pelayo ha considerado "de extrema gravedad que por criterios exclusivamente políticos y en aras a arrebatar una Alcaldía a un gobierno del PP, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno haya prometido solventar una situación que comparten muchos otros ayuntamientos", como el suyo de Jerez, "mientras ha ignorado y no ha dado respuesta a la decena de cartas que" le ha hecho llegar, "precisamente abordando estas dificultades"; toda vez que el Gobierno central defiende de su lado que cualquier gestión estatal respecto a Jaén será "en el contexto de las deudas de las administraciones en su conjunto, también con las administraciones locales".

En ese marco, Francisco Reyes ha replicado a García Pelayo que ella no ha "pedido para Cádiz o Jerez un Fondo de Convergencia y Equilibrio Socioeconómico como el que Moreno Bonilla prometió a Jaén para 'comprar' la Alcaldía en junio de 2023", cuando el PP y Jaén Merece Más acordaron una coalición para superar la mayoría simple del PSOE.

"La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez lleva 20 meses callada sobre ese punto 1 del acuerdo entre el PP y Jaén Merece Más, ese fondo que iba a traer ingentes millones de euros de la Junta de Andalucía a esta provincia a cambio de que hubiera un alcalde del PP. De esa 'compra' de Moreno, García Pelayo no dijo ni pío, ni reclamó nada similar para ningún otro territorio. Y no dijo nada porque a ella le da igual Jerez y le da igual Jaén; sólo le importa el interés particular del PP", ha aseverado Reyes, acusando al PP de "embarrar con bulos y mentiras una moción de censura absolutamente legítima y democrática".

"García Pelayo debería saber que el PP ha incumplido su acuerdo de gobierno en Jaén, que Moreno no ha ejecutado nada de lo que prometió, que no han llegado inversiones ni proyectos, y que el PSOE y Jaén Merece Más han alcanzado un acuerdo, igual de legítimo que el de junio de 2023", ha dicho.

"Lo que verdaderamente molesta a la derecha es que hoy Jaén tiene un alcalde con mayúsculas, Julio Millán, un alcalde que ya demostró su valía en el mandato anterior y que por ello tiene el aprecio y el respeto de la ciudadanía de Jaén", ha defendido el líder de los socialistas Jiennenses.