El PSOE de Jaén advierte de que "2019 llega sin presupuesto" para la ciudad

Publicado 09/12/2018 15:17:20 CET

JAÉN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, Manolo Fernández, ha advertido de que "2019 llega sin presupuesto" para la ciudad, y ha criticado que, a 20 días de que acabe el año, el alcalde, Javier Márquez (PP), "ni siquiera ha presentado un borrador" de las cuentas para el año que viene.

El socialista ha explicado en un comunicado que Márquez "esconde una absoluta incapacidad y desgana" por trabajar para la ciudad, y que al PSOE le han puesto "todas las excusas posibles". Así, ha relatado que el PP "renunció" de 2018 porque "decían que iban a centrarse en el de 2019, que además sería participado con vecinos y colectivos", luego, el problema del presupuesto era "si había o no interventor, más tarde que si el Ministerio de Hacienda y luego que si la Junta de Andalucía", por lo que ha considerado que "quedan pocas instituciones y personas a las que echar la culpa".

Fernández ha considerado que Márquez "ha dedicado más tiempo a ocultar que no redactaba las cuentas que a trabajar realmente por sacarlas adelante", y ha aseverado que "la ciudad no tuvo presupuesto en 2018 porque el alcalde no fue capaz de presentarlo".

Esta interpretación de los hechos ha llevado al socialista a censurar que el alcalde "no tiene hoja de ruta para la ciudad". "Un presupuesto es tener claro qué quieres hacer en los barrios durante un año, qué inversiones tienes que planificar para la ciudad y garantiza a un Ayuntamiento un control del gasto. No se puede estar gobernando 2019 con unas previsiones de 2017, que fue el último presupuesto aprobado y que encima tenía los ingresos inflados en 81 millones de euros falsos", ha incidido.

Por último, ha lamentado que el alcalde esté pensando más, a su juicio, en cómo mantenerse tras las elecciones municipales de mayo "que en dar solidez a la situación de la ciudad", y ha subrayado que "no se puede estar dos años sin presupuesto" porque "es un descontrol" para la deuda municipal y para los barrios y la gente.