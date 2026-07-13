PSOE Jaén advierte de la "preocupante" situación del Infoca por falta de personal y garitas de vigilancia sin cubrir

Reunión del PSOE con responsable sindicales del dispositivo del Infoca - PSOE

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido de la situación "preocupante" en la que "la Junta de Andalucía ha sumido al Plan Infoca". De esta firma, ha alertando especialmente sobre la falta de personal en el dispositivo y de la existencia de garitas de vigilancia que se quedan sin cubrir.

Tras mantener una reunión con representantes de los sindicatos de este operativo forestal, el parlamentario socialista Francisco Reyes ha señalado que una parte importante de las garitas de vigilancia "no están cubiertas las 24 horas del día" y que, de hecho, muchas de ellas "hay días que ni siquiera abren".

A esta situación ha sumado la falta de personal que sufre el dispositivo, donde ha criticado que buena parte de los contratos "son sólo para seis meses". Esta temporalidad provoca, según ha indicado, que las tareas de prevención que se realizan a lo largo de los meses de invierno "no puedan contar con el 100% de los trabajadores".

El parlamentario también ha lamentado que, a pesar de que el Gobierno andaluz "cuenta con más dinero que nunca", los profesionales de este plan "no están en las mejores condiciones posibles para abortar los incendios".

En este sentido, ha explicado que los propios trabajadores están denunciando también "la falta de equipos de protección individual (EPI) o de repuestos para la maquinaria que utilizan en los propios trabajos de extinción", así como que el uso de vehículos para acceder a los fuegos "no están adaptados ni preparados para transportar a los profesionales por los caminos y pistas forestales".

Finalmente, Reyes ha apuntado que Andalucía fue la primera comunidad autónoma en poner en marcha este tipo de dispositivo, convirtiéndose en "un ejemplo para el resto del país". Tras mostrarse "orgulloso" de sus "magníficos profesionales" y de la labor que anteriormente podían realizar "durante 12 meses al año", ha censurado que la realidad actual de los trabajadores sea "muy distinta" a pesar de los recursos de la Junta.