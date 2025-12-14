El PSOE de Jaén afea que el anunció de licitación de la unión entre polígonos de Alcalá la Real es "propaganda del PP"

El parlamentario socialista Víctor Torres en el municipio jiennense de Alcalá la Real. - PSOE DE JAÉN

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El parlamentario socialista Víctor Torres ha recriminado que el anuncio de licitación de la unión entre polígonos de Alcalá la Real "es marketing electoralista y propaganda del PP, utilizando las instituciones de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento".

Según ha enunciado la formación en una nota, Torres ha indicado que "la consejera vino ayer en campaña electoral utilizando las instituciones y con el alcalde como padrino para una nueva promesa reiterada cada vez que se acercan unas elecciones".

Al hilo, Torres ha declarado que se debe acudir a la hemeroteca "o al propio Google" para teclear 'unión de polígonos en Alcalá la Real' y ahí se encontrarán "entradas de hace 3 años, a pocos meses de las elecciones municipales, en las que la Junta venía a anunciar la redacción del proyecto". Asimismo, ha afirmado que "como ahora estamos en precampaña de las andaluzas, la consejera viene a anunciar la licitación para el año que viene".

En este sentido, el parlamentario ha lanzado un reto al PP, en el que pide "buscar en los Presupuestos de la Junta para 2026 dónde aparece una partida que ponga 'conexión entre polígonos de Alcalá'. Ya les adelanto que no aparece absolutamente nada con nombre y apellidos".

Al respecto, Torres ha concretado que éste es un proyecto "pensado por el PSOE" hace diez años y que por desgracia se ha paralizado en estos últimos ocho años "por la incompetencia e inoperancia de Moreno Bonilla". Además, ha apuntado que en 2018 el PSOE se dejó el proyecto y el convenio firmado. Por tanto, ha instado al PP a que "no engañen más a los alcalaínos" y que "lo que tienen que hacer de una vez es construir esa unión entre polígonos", porque estos ocho años de Juanma Moreno y el PP en la Junta "no han servido para nada a Alcalá la Real".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Alcalá la Real, Antonio López, ha coincidido en que la visita de la consejera fue "totalmente electoralista" y además "con mensajes cargados de revancha y mentiras". En este sentido, ha subrayado que la unión entre polígonos "es una necesidad de primer orden que no puede esperar más" y reclamó al PP que "no la aplace más".

Finalmente, ha señalado que este proyecto es fruto de anteriores mandatos socialistas, que en su momento contó "con el rechazo de quienes ahora se quieren apropiar de la idea". Por ello, ha reprochado que en cuanto el PP llegó a la Junta dijera que "no encontraba nada" sobre este proyecto, algo que tildó de "falacia". Ahora, con este anuncio de licitación, ha considerado que el PP "intenta desviar la atención para que los alcalaínos hablen del estado de la sanidad, de la planta de biometano o de la nefasta terminación de la calle Álamos".