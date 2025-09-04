El PSOE de Jaén afea el "bochornoso papel" de un PP que pasa "de gobierno cobarde a oposición estéril"

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado "el bochornoso papel" del PP en el Ayuntamiento que, "tras una etapa de gobierno cobarde, en la que no supo atraer ninguno de los proyectos que la ciudad tiene pendientes de la Junta de Andalucía, pase ahora por una travesía en el desierto como oposición estéril".

Así lo ha indicado este jueves en una nota el portavoz socialista, José Manuel Higueras, quien ha afeado que los 'populares' presumen "de proyectos que la ciudadanía tiene claramente encasillados como proyectos con sello socialista".

"Que González Romo venga a presumir en su comparecencia de hoy de que la recuperación de Los Cañones o el centro de Oleoturismo de la Almazara de Los Robles son proyectos de su mandato son el mejor exponente de que no tiene nada propio de lo que sacar pecho después de 18 meses como alcalde y que tiene que utilizar los proyectos que programó Julio Millán en la anterior legislatura y que están empezando a ver la luz tras nuestra llegada, de nuevo, al gobierno municipal", ha afirmado.

El edil ha señalado, además, que hace unos meses pidieron al portavoz del PP "que hiciera también un papel fiscalizador y facilitador para que sus compañeros de la Junta cumplieran con la ciudad como se comprometió en su día Juanma Moreno".

Sin embargo, según ha añadido, "de nuevo han vuelto a dejarlo en evidencia, como en su día permitieron que dejara de ser alcalde sin atender ni una sola de las necesidades y proyectos de la Junta" con la capital jiennense.

"Los concejales del PP deben poner la lupa a todos los consejeros y consejeras que vienen a la ciudad o que desde Sevilla nos vienen a contar que han hecho un trámite administrativo con algún proyecto. Lo más que hemos conocido en estos meses del gobierno de Juanma Moreno es que han hecho un papeleo nuevo para la ciudad de la Justicia o que han licitado a regañadientes alguno de los contratos que el tranvía necesita para funcionar", ha destacado.

Por último, Higueras ha reclamado "que le pidan a sus compañeros de partido en la Junta que al menos, cuando hagan fanfarria en alguna de las pocas inauguraciones, solo dos, que van a poder hacer estos meses no las hagan a medias".

"Como ha ocurrido con un centro de salud en La Alameda sobre un esqueleto de hormigón que debería ser un aparcamiento y un conservatorio sin los instrumentos necesarios y con restos arqueológicos sin adecentar en la mitad de la parcela que es una escombrera", ha concluido.