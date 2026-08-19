PSOE de Jaén afea la "dejación" de la Junta con las obras en el sistema de abastecimiento de agua Víboras-Quiebrajano

Archivo - Pantano del Víboras. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado la "dejación" de la Junta de Andalucía con las obras en los sistemas de abastecimiento de agua del Víboras y Quiebrajano, "fuera de la agenda" autonómica después de seis años.

"Años de parálisis, en los que no se ha hecho absolutamente nada", ha afirmado este miércoles en una nota el parlamentario andaluz Víctor Torres, quien ha recordado que en junio de 2020 la Junta declaró de interés general de la comunidad autónoma las conducciones del Víboras y la ETAP del Quiebrajano.

Sin embargo, según ha lamentado, "casi siete años después no se ha movido nada, ni redacción del proyecto, ni la licitación de la redacción del otro, todo ha quedado en papel mojado". Y ello pese a que este sistema es "fundamental", al abastecer a más de 200.000 personas de casi una veintena de municipios.

En este punto, el parlamentario ha lamentado que la Junta de Andalucía "no está cumpliendo con Jaén, no se ha ejecutado ni una sola obra para garantizar el abastecimiento de agua en los municipios de la provincia".

"Esto es el claro ejemplo del Gobierno de Moreno Bonilla con la provincia de Jaén, el ninguneo. Y ahora con VOX lo será aún más. Para la Junta la provincia es solo un escenario en el que hacer propaganda y publicidad, las inversiones, para otros", ha declarado.

Frente a ello, ha valorado que el Gobierno de España y la Diputación jiennense invertirán más de 200 millones de euros para mejorar los sistemas de abastecimiento de la provincia, con el objetivo de tener las mejores infraestructuras que permitan eficiencia, optimización del agua y el acceso a unos abastecimientos de calidad.

"Jaén es una prioridad para el Gobierno de España, siendo esta la marca de los gobiernos socialistas: actuar y mejorar la vida de los vecinos frente a la dejadez de la Junta del PP y Juanma Moreno", ha concluido Torres.