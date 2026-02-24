PSOE de Jaén afea al PP que siga en "su mundo de las ideas" frente a un alcalde que "al pie del cañón" con el temporal

Archivo - Imagen de archivo de una reunión del Comité de Emergencias del Ayuntamiento de Jaén durante el temporal. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha afeado al PP que siga en su "mundo de las ideas" frente a un equipo de gobierno que, encabezado por el alcalde, Julio Millán, y junto a los técnicos municipales, "lleva semanas al pie del cañón" ante los "estragos" causados por el tren de borrascas.

Así lo ha indicado este martes en una nota el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Manuel Higueras, quien ha aludido a las actuaciones realizadas por todos los barrios, contratos de emergencia ya ejecutándose y "soluciones tangibles".

Algo que ha opuesto a un grupo 'popular' que, "instalado en su mundo de las ideas, viene ahora a plantear un plan para ejecutar lo que el Ayuntamiento viene haciendo desde el primer día que el tiempo lo ha permitido".

En este sentido, ha afirmado "el ingente trabajo durante las semanas de lluvia y la diligencia posterior de este equipo de gobierno (PSOE-JM+) está permitiendo que las cubiertas de la piscina de Las Fuentezuelas se esté recuperando con un contrato de emergencias o que se estén solventando las filtraciones del pabellón del Bulevar.

También se ha referido a la reparación de firme en prácticamente todos los barrios de la ciudad, el arreglo de caminos en su entorno o la retirada de decenas de árboles caídos en todas las zonas verdes. A ello ha sumado que "solo en días se haya cuantificado y localizado el coste de los estragos del tren de borrascas". "Actuaciones concretas frente al mundo de las ideas", ha subrayado.

Ha criticado especialmente la "postura destructiva" del PP local que "aprovecha las situaciones de emergencia frente a un alcalde que, desafortunadamente, ha tenido numerosas ocasiones en este mandato y en el anterior para demostrar su diligencia", como el temporal, el apagón eléctrico, la crisis del covid o "situaciones recientes como la vivida por vecinos y vecinas de la calle Unicef".

"Una gestión, por qué no decirlo, que ha salvado vidas y evitado tragedias, aún sin contar con ningún tipo de ayuda de la oposición. Todo lo contrario", ha declarado el edil.

Higueras ha respondido así al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Agustín González, después de que también "haya defendido las ayudas de la Junta que llegarán, con suerte, dentro de unos meses, pero se olviden de que el Gobierno de Pedro Sánchez desde ya ha movilizado 7.000 millones para atender los efectos del temporal".

"Un papel, el del portavoz del PP, poco afortunado porque hay que tener poco cariño a tu ciudad y a tu tierra para que el PP tenga que defender el papel de Moreno Bonilla, que ha visitado todos los lugares afectados por las borrascas excepto la ciudad de Jaén y nuestra provincia", ha afirmado.

Además, ha considerado que, "envuelto en su habitual oportunismo", González, "el supuesto buen gestor que subió los impuestos en 2024, viene a pedir ahora una rebaja en esos mismos tributos que en muchos casos no benefician a los comerciantes o autónomos afectados por el temporal, sino a los propietarios de esos locales de alquiler".

Así las cosas, Higueras ha apelado a "que los concejales del PP en la ciudad empiecen a ser útiles para la ciudad y consigan que la Junta de Andalucía ponga proa hacia esta ciudad para traer las inversiones necesarias". Sin embargo, pese a que "es algo de imperiosa necesidad", ha dicho no tener esperanzas "visto lo visto".

"Porque está bien que Romo pida a Diputación que arregle la carretera del Puente de la Sierra, pero que no diga nada de la A-306 de Torredonjimeno a El Carpio, estando como está; que no hable de la A-311 de Jaén a Andújar, que no se refiera a que en ocho años no se ha hecho ni un solo kilómetro nuevo de la Autovía del Olivar, es un ejercicio de cinismo que esta ciudad no entiende", ha concluido.