El PSOE de Jaén afirma que la Diputación "vuelve a dar ejemplo" con un presupuesto para 2026 "útil para la provincia"

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha valorado este jueves que los presupuestos de la Diputación para 2026 van a ser "una herramienta útil y comprometida con la provincia que permitirán seguir avanzando a los 97 municipios".

"La Diputación de Jaén vuelve a dar una demostración de ejemplaridad, rigor y ambición en sus cuentas", ha afirmado en una nota la secretaria de Política Municipal, Isabel Uceda, tras la aprobación en el pleno de este miércoles gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno socialista, mientras que el PP votó en contra.

En su opinión, "lo único que no funciona en la Diputación es la oposición, con un PP que trabaja poco y que se dedica a intentar poner palos en las ruedas, a mentir, a confrontar y a criticar sin base ni fundamento".

"El PP vota en contra de este presupuesto no sólo por estrategia partidista, sino por convicción ideológica: la derecha no quiere presupuestos que blinden los servicios públicos, apoyen a los ayuntamientos o incentiven la actividad económica y la creación de empleo. La derecha sólo quiere privatizar y desmantelar lo público. Por eso no le gustan estos presupuestos", ha señalado.

La responsable socialista ha recalcado, además, que los presupuestos de la Diputación "se cumplen" y prueba de ello es que en los últimos liquidados, de 2024, "se había ejecutado el 95 por ciento de lo presupuestado".

Al respecto, ha lamentado que la Junta de Andalucía "no puede decir lo mismo", porque, a 30 de septiembre de 2025, "apenas había ejecutado un cuatro por ciento de las inversiones" que había prometido para el territorio jiennense.

"La Diputación de Jaén es una administración modesta y tiene muchísimo menos presupuesto que la Junta de Andalucía, pero tiene infinitamente más voluntad de trabajar por esta provincia que el gobierno de Moreno Bonilla. Ésa es la realidad que tanto escuece al PP", ha asegurado.

Uceda ha apuntado que los presupuestos de la Diputación "van a ser motor de desarrollo", con 82 millones de euros de inversión, y "una apuesta contundente" por proyectos estratégicos como el Cetedex, las obras de abastecimiento, el empleo o la mejora de carreteras.

A esto ha sumado su compromiso "inquebrantable" con las políticas sociales y el servicio de ayuda a domicilio, que aumentan su cuantía "para dar una respuesta adecuada" a las necesidades de la ciudadanía.