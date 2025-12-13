El PSOE de Jaén afirma que Juanma Moreno "ha cortado el grifo" de las políticas de juventud

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, junto al comité de las Juventudes Socialistas. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha participado en el Comité Provincial de Juventudes Socialistas de Jaén de este sábado, donde ha afirmado que "los jóvenes no existen" para el Gobierno de Juanma Moreno, y ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía de "cerrar el grifo de las políticas de juventud en 2019".

En este sentido, Latorre ha agregado que hay un "abandono terrible" de la Universidad pública, y ha estimado que "ha destrozado la educación", y que "nadie sabe a qué se dedica el Instituto Andaluz de la Juventud y las políticas de empleo siempre llegan con recortes".

En este contexto, el secretario ha apuntado que el reto es "movilizar a los jóvenes progresistas de la provincia de cara a las elecciones autonómicas", y ha añadido al respecto que hay una "diferencia enorme" entre las políticas socialistas y las de Juanma Moreno. Al respecto, ha precisado que "ojalá el PP en Andalucía tuviera la hoja de servicios que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha manifestado que aunque quedan cosas por hacer, el Gobierno "ha puesto encima de la mesa el menor paro juvenil, el aumento de la contratación indefinida, los mayores recursos para becas, el Bono Cultural o el Bono de Alquiler Joven". En definitiva, ha concretado que el PSOE "piensa en los jóvenes, cree en la juventud y aplica políticas decididas para ellos". Por otro lado, ha señalado que el principal problema que sufren es la vivienda y que por eso el Gobierno acaba de crear la Entidad Estatal, Casa 47, que va a facilitar "el acceso a una vivienda asequible a los jóvenes de Jaén".

Finalmente, Latorre ha valorado la fuerza de Juventudes Socialistas, con más de 500 militantes en la provincia de Jaén y 137 concejales menores de 35 años en los ayuntamientos, entre ellos varios alcaldes.

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén, Moisés Torres, ha explicado que la organización juvenil está ya "a pleno rendimiento" con vistas a las próximas elecciones autonómicas, con el objetivo de "sacar a Juanma Moreno de la Junta de Andalucía y convertir a María Jesús Montero en la nueva presidenta". Asimismo, ha señalado que este Comité Provincial también era "un acto de reivindicación de los intereses generales de la juventud jiennenses", como la defensa de su Universidad, y ha pedido firmeza "para reafirmarnos en la defensa de la igualdad", al tiempo que ha admitido que "no podemos blanquear ningún tipo de actitud machista ni misógina, ni que atente contra los derechos de las mujeres".