Isabel Uceda y José Ruiz en el acto sectorial sobre pensiones. - PSOE DE JAÉN

TORREPEROGIL (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PSOE de Jaén, Isabel Uceda, ha animado a una movilización masiva de los 150.000 pensionistas de la provincia en las próximas elecciones generales para evitar "la motosierra" de PP y Vox.

"Sus pensiones están en juego. Nadie puede quedarse en casa el 29 de noviembre. Hay que ir a votar al PSOE para garantizar que las pensiones siguen subiendo como hasta ahora y para blindar el sistema público de cara a las siguientes generaciones", ha afirmado en un acto sectorial celebrado este miércoles en Torreperogil.

En el encuentro --que también ha contado con el alcalde, José Ruiz, y el secretario general del PSOE, Juan Francisco Torres--, Uceda ha alertado de que PP y Vox "vienen con la motosierra a cargarse el sistema público de pensiones".

Ha añadido que "a los pensionistas siempre les ha ido mal cuando ha gobernado el PP" y ha recordado la "ridícula subida" del 0,25 por ciento que instauró en sus años de gobierno, de modo que "no subían la pensión ni un euro".

Por el contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez la ha incrementado un 50 por ciento en estos años, pasando en la provincia de Jaén de una pensión media de 768 euros a 1.150 euros, un aumento de casi 400 euros. "Al ritmo del 0,25 por ciento del PP, habríamos tardado 300 años en llegar a esta cifra", ha destacado.

La candidata ha señalado que el PSOE "es el único partido que garantiza con absoluta claridad el mantenimiento del sistema público de pensiones y la revalorización de las pagas conforme al precio de la vida".

Ha indicado, además, que el PSOE dejó la hucha de pensiones en 68.000 millones de euros en 2012 y que el PP "la dejó esquilmada, con menos de 8.000 millones de euros en 2018". "Hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez la ha colocado en 20.000 millones", ha resaltado Uceda.