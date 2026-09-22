El PSOE de Jaén apunta que el problema del transporte escolar "puede volver en 45 días" y anima a "no bajar los brazos"

Reunión sobre el transporte escolar. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha apuntado que los problemas del transporte escolar en la provincia no están solucionados aún en todas las rutas y que, además, podrían volver a producirse "en un plazo de 45 días", por lo que ha animado "a no bajar los brazos" y mantener la presión ante la Junta de Andalucía.

Así lo ha indicado el parlamentario autonómico Víctor Torres, quien ha anunciado que su partido secundará la concentración convocada el jueves por Fampa Los Olivos ante la Delegación Territorial de Educación porque lo único que ha hecho es poner "un parche".

"Si la Junta ha movido pieza para intentar paliar la situación, ha sido por la presión de las familias, de las ampas y de los centros educativos. No podemos bajar los brazos, porque el problema aún no se ha resuelto", ha señalado en una nota tras la reunión que ha mantenido con la presidenta de la citada federación, Belén Navarro.

Al hilo, Torres ha afirmado que, dentro de 45 días, se podría "estar en las mismas circunstancias porque han firmado contratos menores con vigencia para un mes y medio", de modo que "puede llegar noviembre y tener esta misma situación".

Ha incidido, además, en que "todavía hay rutas que no están resuelta, porque ahora hay que ver la previsión de los monitores de acompañamiento". A lo que ha sumado contratos que vienen de atrás y "que cumplen a primeros de diciembre".

"Si las licitaciones de la Junta siguen sin cumplir los criterios de rentabilidad para las empresas, dentro de muy poco podemos estar volviendo a este caos", ha manifestado.

Por ello, el PSOE estará "muy pendiente", llevará iniciativas al Parlamento andaluz y trasladará a las ampas toda la información sobre "cómo se han resuelto cada una de las rutas porque las familias tienen que estar preparadas".

"Pese a los anuncios y a la propaganda institucional de la Junta, todos estamos viendo que esto no está resuelto y que la Junta solo quería desmovilizar", ha considerado el parlamentario socialista.

Por su parte, la presidenta de Fampa Los Olivos ha lamentado "el panorama complicado y la vuelta de los problemas" en este inicio de curso. Ha coincidido en que "todavía no se ha solucionado" y "aún quedan zonas sin arreglar" en la provincia, por lo que se mantiene la concentración del jueves.

"No piensan en el alumnado. Las familias estamos muy cansadas, queremos que se nos escuche y que piensen en los menores. Y vemos que desgraciadamente con este Gobierno o esta Delegación de Jaén no están pensando en los menores", ha dicho.

Al respecto, Navarro ha apuntado que el transporte escolar "se podría haber arreglado desde el año pasado". "Es una falta de previsión total, es una vergüenza y una falta de respeto a los menores y a la educación pública", ha señalado. A esto ha sumado otros problemas como "la falta de profesorado, las ratios altas o la falta de PTIS y de intérpretes de lengua de signos".