El PSOE de Jaén "arranca" una enmienda para arreglar el CPA de Lopera, aunque con una cuantía "insuficiente"

Archivo - Mercedes Gámez (d) en una protesta para pedir la reapertura del CPA de Lopera. - PSOE - Archivo

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha "logrado arrancar" una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 para la reforma del Centro de Participación Activa (CPA) de Lopera, aunque con una partida "insuficiente".

Así lo ha indicado este lunes en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez, quien ha lamentado que "el PP va a recortar notablemente la cuantía solicitada", de modo que la petición socialista va a salir adelante, "pero no con el millón de euros reclamado, sino solo con 200.000 euros".

"Estamos satisfechos por haber logrado este avance, aunque sea evidentemente insuficiente. Hace falta más dinero para poder arreglar el Centro de Participación Activa y volver a ponerlo al servicio de la gente de Lopera", ha afirmado.

Gámez ha confiado en que al menos esto sirva "para que la Junta de Andalucía deje de maltratar a los usuarios y usuarios de este CPA de Lopera, que lleva cerrado más de un año y medio sin que la derecha haya sido capaz de aportar una solución en tiempo y forma".

"La Junta ha abandonado de mala manera a las personas mayores de Lopera y no ha atendido sus reivindicaciones y sus protestas en todo este tiempo. Ha sido un desprecio permanente y esperamos que la situación cambie a partir de ahora. La Junta ha generado un problema en este CPA y tiene la obligación de arreglarlo cuanto antes", ha apostillado.

La parlamentaria ha recordado que los usuarios del centro han podido continuar con algunas actividades "gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Lopera", que ha cedido instalaciones para ello, mientras que el Gobierno andaluz "se ha dedicado a escurrir el bulto, tirar balones fuera y dejar que pasara el tiempo".

"Lo que ha venido haciendo Moreno Bonilla con el CPA de Lopera es un ejemplo más de su gestión insensible con las personas mayores. No hay políticas comprometidas de la Junta en esta materia, ni con los CPA, ni con las Residencias, ni con la Ley de Dependencia", ha concluido.