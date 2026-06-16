PSOE Jaén aspira a ganar los 97 ayuntamientos en las elecciones de 2027: "Vamos a definir el mejor proyecto político"

Reunión del PSOE con las agrupaciones de los municipios en la oposición. - PSOE JAÉN

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este martes que los socialistas "aspiran a gobernar en los 97 ayuntamientos de la provincia" y ha subrayado que los municipios en los que actualmente están en la oposición "son una prioridad absoluta" para la dirección provincial. "Vamos a definir a los mejores candidatos, los mejores equipos y el mejor proyecto político para cada uno, todo ello con el ejemplo de nuestra gestión", ha señalado.

Así lo ha expresado Latorre antes de participar en una reunión con las agrupaciones de los municipios en la oposición, en la que se ha abordado la estrategia de cara a las elecciones municipales de 2027. En este contexto, ha defendido que "el PSOE representa la buena gestión en las administraciones" y ha asegurado que "la gente tiene que saber que no les vamos a fallar y que vamos a estar siempre al pie del cañón".

El líder socialista ha afirmado que el PSOE quiere extender su gestión a todos los ayuntamientos de la provincia y ha puesto como ejemplo, en primer lugar, a los alcaldes socialistas, a los que ha atribuido una "gestión impecable" en ámbitos como las infraestructuras, los servicios públicos, la transparencia y el empleo. A ello ha sumado el papel del Gobierno de España, al que ha definido como un "compromiso firme y absoluto con la provincia de Jaén y con todos sus ayuntamientos, independientemente del color político".

En este sentido, ha detallado que en estos momentos el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene movilizados cerca de 1.000 millones de euros en los municipios de la provincia, cifra que incluye los 400 millones destinados a la reparación de infraestructuras y servicios, los 369 millones que, según ha indicado, "los agricultores de la provincia tienen ya en su bolsillo", los 64 millones para caminos rurales y los 100 millones procedentes de los fondos EDIL ya transferidos.

Por último, Latorre ha extendido esta valoración también a la Diputación Provincial de Jaén, a la que ha calificado como una administración "ejemplar" que "ha puesto encima de la mesa recursos suficientes para atender las demandas de los ayuntamientos".