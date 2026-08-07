PSOE Jaén critica el "desprecio" de la Junta al Cetedex al que ha destinado "cero euros" en cuatro años

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JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha mostrado su "preocupación" ante la actitud de la Junta de Andalucía, de la que ha criticado su "desprecio" al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), un proyecto impulsado por el Ministerio de Defensa en la capital jiennense y que los socialistas califican de "transformador" para el conjunto de la provincia de Jaén.

Según ha denunciado el parlamentario andaluz Víctor Torres, el Ejecutivo autonómico lleva "más de cuatro años" actuando contra este espacio, periodo en el que no ha realizado "ni una sola inversión" en torno al mismo.

A través de un comunicado, Torres ha contrastado esta situación con la de otras provincias limítrofes, señalando que "mientras la Junta ha invertido millones de euros, como es el caso de los 100 millones de euros para el Colce de Córdoba, Jaén ha recibido cero euros para el Cetedex".

Asimismo, ha criticado que la Administración autonómica tampoco haya convocado acciones de Formación Profesional para el Empleo específicas para este sector en la provincia, algo que, según ha apuntado, sí se ha llevado a cabo para el proyecto cordobés. "Esta es la muestra más flagrante del desprecio de la Junta a este proyecto y a la provincia de Jaén", ha aseverado.

Para el parlamentario socialista, el desarrollo del Cetedex "deja en evidencia" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al considerar que "mientras el Gobierno de España cumple con la provincia, la Junta de Andalucía no ha hecho ni una sola propuesta transformadora para la provincia en estos casi ocho años".

En esta línea, Torres ha cuestionado el estado de las promesas del Gobierno andaluz para Jaén, preguntándose por el paradero de proyectos como la Ciudad de la Justicia, el plan de empleo específico "que se promete año tras año" o la construcción de autovías, sobre lo que ha criticado que no se ha ejecutado "ni un solo tramo en ocho años". "Jaén necesita a una Junta que no engañe", ha reclamado.

Por último, el parlamentario del PSOE ha augurado que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Vox "no hace ni hará ni una sola referencia" a un proyecto como el Cetedex que, según ha destacado, prevé la creación de unos 2.600 empleos y que ya ha propiciado la instalación en la provincia de "varios de los grupos empresariales relacionados con defensa más importantes", citando expresamente los casos de SAPA Placencia en Jaén y Escribano en Linares.

"Ignoran el proyecto porque tiene el sello de gobiernos socialistas, y por mucho que les duela a PP y Vox, el Cetedex es una realidad y la provincia de Jaén avanza con él", ha concluido Torres.