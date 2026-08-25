El PSOE de Jaén critica que "la Junta tiene paralizada" a la UJA con su "infrafinanciación"

Archivo - Víctor Torres en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado este martes que "la Junta de Andalucía tiene paralizada a la Universidad de Jaén" (UJA) con una "infrafinanciación" que "está provocando una situación límite".

Así lo ha indicado en una nota el parlamentario autonómico Víctor Torres, quien ha vuelto a exigir una "financiación justa y suficiente" para la institución académica.

En este sentido, ha afirmado que, "a las puertas del comienzo de un nuevo curso, la institución comienza a tener falta de garantías de crecimiento y funcionamiento ante los continuos recortes de financiación" que el Gobierno de Juanma Moreno "lleva efectuando desde hace casi ocho años".

El parlamenario socialista ha calificado esta situación como "preocupante y escandalosa" porque es un asunto que "comienza a afectar de lleno" a los estudiantes de la UJA.

"Las políticas de recortes de servicios públicos de la Junta del PP y Moreno Bonilla están llevando a una situación límite a una de las universidades más efectivas y punteras de nuestro país", ha lamentado.

Ha señalado, además, que hace un año la Junta de Andalucía efectuó "el ataque más directo contra la educación pública jiennense con la negativa a que el campus de Linares impartiera el Grado de Ingeniería Biomédica, con tal de ceder este grado a la universidad privada".

"Si la UJA sufre, toda la provincia paga las consecuencias. El objetivo de la Junta es hacer de la universidad un privilegio para aquellos que se lo pueden permitir. Dañar al sistema universitario público es la política del PP porque la verdad es que no les importa en absoluto la educación pública, lo único por lo que les interesan las universidades es para hacer negocio y extraer beneficio de ello", ha dicho.

Finalmente, ha asegurado que, ante esos "ataques" hacia la UJA y el sistema de educación público andaluz, encontrarán siempre de frente a la sociedad jiennense. "Jaén necesita una universidad fuerte y por mucho que la Junta y el PP lo impidan, la UJA seguirá siendo faro y motor de nuestra provincia", ha concluido Torres.