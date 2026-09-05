PSOE de Jaén defiende que la estación Linares-Baeza es "una prioridad" para el Gobierno y trabaja en su modernización

Archivo - El coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE de Jaén, José Latorre. (Foto de archivo). - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, José Latorre, ha garantizado que la estación ferroviaria de Linares-Baeza "sigue siendo una prioridad" para el Gobierno de España y que "hay una apuesta clara" del PSOE por la modernización de la línea Alcázar de San Juan-Madrid, que, a su juicio, va a permitir tanto el transporte de mercancías como reducir los tiempos de viaje notablemente.

"Por tanto, estamos hablando de una conexión que tiene futuro y que va a mantener esta zona como punto neurálgico del mapa ferroviario", ha recalcado Latorre en una nota, donde ha señalado que Linares-Baeza forma parte de la autopista ferroviaria que conectará Algeciras con Europa dentro del corredor central para el transporte de mercancías, lo que constituye "otra garantía más del compromiso del Gobierno y del PSOE" con este eje.

A esto ha añadido actuaciones como las obras de modernización de la propia estación de Linares-Baeza, con una inversión de tres millones de euros, otro ejemplo más de que "no hay ningún olvido, ni abandono".

El senador ha indicado que esta conexión "tiene vida y fortaleza propias" y que "no depende absolutamente para nada de otros proyectos en marcha en la provincia", como es el caso del by-pass de Montoro, que "viene a sumar posibilidades y ventajas, y no a restar".

"La conexión por Montoro no va a suponer ni el recorte, ni la pérdida, ni el empeoramiento de los servicios ferroviarios en estaciones como Linares-Baeza o Vilches", ha apostillado.

En este sentido, Latorre ha pedido no tener "ningún miedo", porque el Gobierno trabaja con firmeza para que la provincia cuente con dos alternativas ferroviarias fuertes hacia Madrid y que prueba de ello, reitera, son las obras de la autopista que van a comenzar ya y que, por tanto, obligarán al corte de la línea durante un tiempo.

"Si esta línea fuera a ser abandonada, no se ejecutaría ninguna obra ni se invertirían los millones que se van a invertir", ha añadido. Así, Latorre ha manifestado que "el mayor aval" del compromiso del PSOE con el tren en la provincia son estas obras, los 300 millones de euros movilizados actualmente en el ferrocarril jiennense y los cinco años de esfuerzo para sacar también adelante la conexión por alta velocidad en Montoro.

Asimismo, ha destacado que este Gobierno está decidido a impulsar las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Jaén. "Lo último que esta tierra necesita es volver al modelo del PP, modelo que sufrimos durante 7 años: pérdida de 100.000 viajeros en toda la provincia, obras fantasma, inversiones inexistentes y supresión de servicios ferroviarios", ha advertido.