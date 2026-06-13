El PSOE de Jaén defiende el Plan Estatal de Vivienda como "respuesta estructural" al problema de la vivienda

Secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, África Colomo. - PSOE JAÉN

JAÉN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha defendido el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Gobierno de España como "una respuesta estructural frente a uno de los principales problemas que sufren muchas familias y, de manera especial, la gente joven: el acceso a una vivienda digna, asequible y estable". Por ello, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén capital, África Colomo, ha advertido de la situación que viven miles de jóvenes que tienen que destinar una parte "inasumible" de sus ingresos al alquiler.

Según ha informado el PSOE de Jaén en una nota, "la gran mayoría de los jóvenes destinan más de la mitad de su sueldo a alquilar una habitación". Al tiempo, Colomo ha subrayado que "esta realidad dificulta la emancipación, retrasa los proyectos de vida y convierte la vivienda en una preocupación central para toda una generación". Al respecto, la responsable socialista ha señalado que "el acceso a la vivienda no puede responder a un modelo especulativo, sino que tiene que ser un derecho protegido para todos".

Por todo ello, Colomo ha valorado que el Gobierno de España apruebe un Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros, una inversión destinada a construir más vivienda pública, impulsar la rehabilitación del parque residencial existente y reforzar las ayudas a los colectivos con más dificultades para acceder a un hogar.

Respecto a las características de la iniciativa estatal, desde el PSOE de Jaén han subyado que el plan trabaja sobre tres grandes líneas: construcción, rehabilitación y protección. "Se van a destinar 7.000 millones de euros para que se puedan construir más viviendas públicas, se puedan rehabilitar viviendas y, además, ayudas específicas para la gente joven".

Asimismo, esta nueva política de vivienda "supone un cambio de rumbo porque no se limita a ofrecer ayudas puntuales sino que busca ampliar de forma estable el parque de vivienda pública y protegida, mejorar las viviendas ya existentes y acompañar a quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda".

AYUDAS ESPECÍFICAS PARA LA JUVENTUD Y REHABILITACIÓN

Uno de los aspectos centrales del plan es la atención a la juventud. Así, la nueva estrategia estatal contempla ayudas específicas para facilitar el alquiler de personas jóvenes y medidas para favorecer el acceso a la vivienda en municipios pequeños y zonas rurales, contribuyendo también a fijar población y a ofrecer oportunidades de vida fuera de los grandes núcleos urbanos.

Sobre este apartado, Colomo ha incidido en que la vivienda es mucho más que un bien de mercado, "es la condición básica para poder construir una vida autónoma". Así, "estas ayudas tienen que permitir que la gente joven pueda acceder a la vivienda, desarrollar un plan de vida, emanciparse y tener una vida plena", ha defendido.

Igualmente, el PSOE de Jaén también ha puesto el acento en la rehabilitación como "una de las claves del plan, especialmente importante en ciudades como Jaén, donde existen viviendas que pueden recuperarse, edificios que necesitan mejoras de accesibilidad y eficiencia energética". Además, "barrios en los que la rehabilitación puede servir para mejorar la calidad de vida, revitalizar el entorno urbano y aprovechar mejor el parque residencial existente".

Además, el plan incorpora un principio "fundamental": las viviendas construidas o adquiridas con dinero público deben mantener su protección de forma permanente. "Si las viviendas se construyen con dinero público, también tienen que ser protegidas durante toda su existencia", ha señalado Colomo, que ha advertido de que "no puede ser que unas viviendas construidas con dinero público pierdan esa protección y el carácter público".

En este sentido, la secretaria de Política Municipal ha resumido la filosofía del plan con una idea clara: "todas aquellas viviendas que se construyan con fondos públicos van a mantener para siempre ese carácter y esa protección pública, para que la vivienda no sea un negocio, sino un derecho".

Por último, para el PSOE de Jaén, el Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030 representa una apuesta decidida por intervenir desde lo público en un problema que afecta "de lleno" a la vida cotidiana de la ciudadanía. "Frente a quienes entienden la vivienda como un producto con el que especular, los socialistas defendemos que debe ser un derecho efectivo, protegido y accesible", ha concluido Colomo.