PSOE-Jaén denuncia la dotación "absolutamente insuficiente" de personal de integración en los colegios de la provincia

Archivo - Una PTIS atiende a un alumno con necesidades especiales. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este lunes la dotación "absolutamente insuficiente" de personal técnico de integración social (PTIS) en los colegios de la provincia y ha reprochado a la Junta de Andalucía que "solo haya creado siete nuevos puestos para este curso".

"Es una cifra totalmente ridícula con la que no se da respuesta a las necesidades de los centros educativos de la provincia de Jaén, ignorando las reivindicaciones que los profesionales han venido haciendo en estos últimos años", ha afirmado en una nota la parlamentaria Nines Díaz.

En este sentido, ha señalado que esta "falta de compromiso" del Gobierno liderado por Juanma Moreno "va a traducirse en otro curso muy complicado" para las familias y los profesionales.

Al respecto, ha recordado que el trabajo de los PTIS "cumple una función esencial en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales" y que, por tanto, es un colectivo "al que hay que cuidar, aumentando el número de plazas en una proporción adecuada y mejorando sus condiciones laborales".

Díaz ha explicado que las plazas públicas de PTIS "solo alcanzan el 41 por ciento en Andalucía", por lo que la atención a los menores más vulnerables en los colegios "se sostiene sobre un modelo externalizado".

"No puede ser que quienes desarrollan una tarea tan importante como ésta sufran la precariedad, las jornadas parciales, los contratos discontinuos e incluso los impagos por parte de estas empresas", ha recalcado.

Para la parlamentaria socialista, supone que el PP siga "con su hoja de ruta de deterioro de la educación pública" en este nuevo inicio de curso escolar, donde probablemente la Junta "continuará sumando recortes a diestro y siniestro"

Y ello, según ha añadido, después de siete años en los que "ha cerrado siete centros educativos, 234 aulas de Infantil y Primaria", ha "menoscabado servicios como el comedor y el transporte escolar, y al mismo tiempo, los ha encarecido".

"Hasta el punto de que una familia paga hoy 350 euros más por hijo que en 2019 por apuntarle al aula matinal, al comedor y a una actividad extraescolar", ha apostillado Díaz.