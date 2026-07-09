El PSOE de Jaén denuncia que la Junta "dispara un 37% por ciento" el precio del aula matinal en los colegios

Archivo - Mochilas de escolares en un aula. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este jueves que la Junta de Andalucía "dispara un 37 por ciento" el precio del aula matinal en los colegios públicos, pasando "de costar 17,51 euros al mes a 23,9 euros".

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria autonómica Nines Díaz, quien ha añadido que también aplicó en años anteriores subidas al comedor escolar y a las actividades extraescolares, hasta el punto de que en el próximo curso las familias pagarán 350 euros más por hijo" de lo que pagaban en el año 2018 por estos tres servicios.

"Moreno Bonilla elimina impuestos para ricos, mientras dispara los precios de servicios escolares para las familias. Eso es el PP en Andalucía: guante de seda para los poderosos y puño de hierro para las clases medias y trabajadoras", ha criticado.

Díaz ha considerado que, con esta subida de precios de los servicios escolares, "la derecha andaluza confirma que ha venido a saquear los bolsillos de las familias". Y ello, mientras el presidente de la Junta "se ha subido el sueldo por encima de los 90.000 euros", por lo que ha ironizado con que "no tendrá problemas para pagar el aula matinal".

La parlamentaria socialista ha recalcado que "todo obedece a una estrategia de deterioro y desmantelamiento" de la educación pública por parte del Ejecutivo andaluz, que "ha cerrado siete centros educativos" en la provincia de Jaén y "ha recortado 234 aulas de Infantil y Primaria".

Además, "mantiene aulas masificadas con ratios muy elevadas, ha creado aulas mixtas donde mezcla alumnado de distintas edades" y ha despachado una "pésima gestión" en asuntos como los comedores o el transporte escolar.

"El balance de Moreno Bonilla con la educación pública es un completo desastre en estos ocho años. Que hoy una familia tenga que gastarse 350 euros más por cada hijo apuntado a los servicios escolares es un golpe más al sistema público y, desde luego, un mazazo a la economía de las familias", ha zanjado Díaz.