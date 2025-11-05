El PSOE de Jaén denuncia que la Junta "sabía en febrero que debía intervenir de urgencia" en la A-6204, ahora cortada

VILLACARRILLO (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Villacarrillo (Jaén) ha denunciado que la Junta de Andalucía "era consciente, al menos desde el mes de febrero, de que tenía que intervenir de manera urgente" en la zona de la A-6204 que ahora "ha cerrado con la excusa de la lluvia".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la portavoz socialista, Rosa Espino, después de que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda informase del corte de tráfico en un carril, en el tramo de Villacarrillo a Mogón (puntos kilométricos 1+875 a 2+025), una vez que, "tras las últimas lluvias, se han agravado de forma considerable los deslizamientos y deformaciones".

Desde el PSOE, sin embargo, se ha rechazado que atribuya el corte de la carretera a las lluvias. A su juicio, "el problema ha estado, una vez más, en la falta de compromiso y de voluntad política del Gobierno andaluz", que "debería haber actuado hace meses para evitar lo que ha acabado ocurriendo".

"Esto era la crónica de un cierre de carretera anunciado por el abandono, la dejación de funciones y la falta de inversión del PP, que no ha querido arreglar esta carretera, a pesar de que llevamos mucho tiempo reclamándoselo desde el Ayuntamiento, desde la Diputación y en el propio Parlamento andaluz, con varias iniciativas que han sido ignoradas por la derecha", ha afirmado.

Al respecto, ha explicado que "la Junta tiene un informe técnico fechado en febrero en el que se avisaba de la necesidad de acometer hasta 29 actuaciones geotécnicas en la carretera", una de ellas "con carácter urgente" en las inmediaciones del tramo cortado, además de otras ocho "de mayor envergadura".

"Por tanto, la Junta se ha esperado nueve meses y se ha escudado en las últimas lluvias, pero la realidad es que sabía desde febrero que la situación era pésima, que había un riesgo para la seguridad y que tenía que actuar allí de manera urgente. No lo ha hecho en todo este tiempo y ahora la situación es que se cierra la carretera en plena campaña de la aceituna. Son un desastre total y absoluto", ha subrayado.

La portavoz socialista ha lamentado que los vecinos y vecinas de Villacarrillo y Mogón "son los que tienen que pagar los platos rotos de la pésima gestión" de carreteras del Ejecutivo andaluz y de su "absoluta falta de compromiso" con el municipio.

Igualmente, ha reprochado al alcalde, Francisco Miralles (PP), que "no haya tenido el suficiente peso político para reclamar a la Junta esa actuación urgente y, por tanto, para haber defendido el interés general de Villacarrillo y Mogón". "Como siempre, este alcalde se pone de perfil para no reclamar nada a la Junta y no molestar ni lo más mínimo a Moreno Bonilla", ha concluido.