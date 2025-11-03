El PSOE de Jaén denuncia un "nuevo varapalo" de la Junta al "recortar 7,2 millones" en gasto de personal del hospital

Archivo - Entrada al recinto del Hospital Universitario de Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado que la Junta de Andalucía "asesta un nuevo varapalo" a la sanidad pública al "recortar 7,2 millones de euros" en gasto de personal del hospital de la capital, que "se va a traducir en menos profesionales".

Así lo ha indicado este lunes en una nota la parlamentaria Mercedes autonómica Gámez, quien ha afirmado que el jiennense "es uno de los centros hospitalarios más maltratados" por el Ejecutivo andaluz.

"¿Qué futuro le espera a un hospital en el que hay un grave déficit de especialistas y encima la Junta le corta el grifo de la financiación?", ha preguntado.

Gámez ha señalado que este recorte, que "alcanza los 91 millones de euros" en el conjunto de Andalucía, supone "una prueba más de que el PP viene a destruir la sanidad pública", a "hundir" los hospitales "y a desviar todo el dinero posible a las clínicas y hospitales privados".

"Juanma Moreno es el exterminador de la sanidad pública en Andalucía y lo sigue demostrando día tras día. Mientras tanto, más de 48.000 personas siguen en listas de espera en este hospital, tanto para ver al especialista como para que les operen. Es una vergüenza mayúscula lo que está haciendo el PP", ha subrayado.

A su juicio, además, esto "desmonta las teorías peregrinas" de la Administración autonómica sobre que no hay profesionales disponibles y "lo que no hay es voluntad de Juanma Moreno de contratar sanitarios".

"Para ello recorta el presupuesto y ofrece unas condiciones laborales, económicas y profesionales que son inasumibles y que obligan a nuestros médicos y enfermeros a abandonar Andalucía", ha manifestado Gámez.

Una situación que se da, según ha añadido, mientras "la Junta dice que no tiene dinero para reforzar los hospitales públicos", pero "lleva más de 2.600 millones de euros derivados a la sanidad privada desde 2019".

"Es evidente que Juanma Moreno ha venido a desmantelar la sanidad pública para favorecer el negocio privado, aunque esto ponga en riesgo la vida de la gente y genere la mayor brecha de desigualdad de la historia de la democracia", ha declarado.

Gámez ha incidido en que "la privatización mata" y, "por desgracia", en Andalucía se está "sufriendo con crudeza en estos últimos tiempos", con "negligencias tan graves como el cribado del cáncer de mama o los tremendos retrasos para ser diagnosticados por un especialista o poder ser operados".